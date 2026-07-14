Чотири домашні "помічники", які можуть врятувати улюблені речі від плям поту влітку

Прості хитрощі для чистого одягу

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Сліди під пахвами можуть з’явитися навіть на улюблених речах після кількох носінь. Найчастіше вони виникають у спеку, коли піт і компоненти дезодоранту проникають у волокна тканини та залишають помітні плями.

Їх можна очистити за допомогою простих домашніх засобів. Про них написали в "infobae".

Оцет

Білий оцет допомагає видалити сліди поту та залишки дезодоранту з білих, кольорових і темних речей. Для цього потрібно змішати оцет із водою у рівних пропорціях, замочити забруднену ділянку приблизно на 30 хвилин, а потім випрати одяг у холодній воді.

Харчова сода

Якщо пляма вже встигла закріпитися у тканині, може допомогти харчова сода. Дві столові ложки соди змішують із невеликою кількістю теплої води до утворення пасти. Її наносять на пляму, обережно протирають старою зубною щіткою та залишають приблизно на 20 хвилин перед пранням.

Плями під пахвами. Фото: ТСН

Зубна паста

Деякі види зубної пасти містять компоненти, які можуть допомогти очистити плями. Її наносять безпосередньо на забруднену ділянку, легко втирають і залишають на кілька хвилин. Перед використанням засіб краще перевірити на непомітній частині одягу.

Сіль

Ще один простий спосіб — розчин із солі. Для цього кілька ложок солі розчиняють у гарячій воді, наносять суміш на пляму губкою та залишають приблизно на 15 хвилин. Після цього річ перуть звичайним способом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як уникнути плям від поту на одязі.