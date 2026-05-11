Растет в Азии и США. В Днепре заметили редкий цветок (фото)

В некоторых странах этот цветок цветет осенью

В Днепре женщина увидела редкое растение, обычно растущее в Восточной Азии и США. Цветок уже начал цвести.

Об этом украинка рассказала в Threads. По ее словам, редкое растение – это глициния, которая есть не только в ботаническом саду Днепра.

"А я нашла в Днепре глицинию", — говорится в сообщении.

Глициния в Днепре

На фото видны характерные для цветка нежно фиолетовые мелкие цветочки и большое количество лозы. Ведь это растение относится к лианообразным деревьям. По словам женщины, заметила она глицинию за супермаркетом "Сильпо" на Тополе.

В комментариях люди рассказывали, что тоже видели это редкое растение. Некоторые писали, добавляя фото, что немало глициний в ботаническом саду ДНУ. Люди отмечали:

У нас по улице растет в одном дворе, но еще не цветет.

И я отыскала. В ботсаду ДНУ есть.

Класс! А где это, подскажите, пожалуйста.

Для справки

Глициния или вистария, вистерия – род лианоподобных деревянных растений в странах Восточной Азии и восточной части США. Эти растения имеют красивый цвет длиной 10-18 см, преимущественно сиреневого, розового или белого цвета. Цветение начинается весной в странах Европы и Азии и в конце лета в США.

Глицинии в целом являются крупными деревянными листопадными лианами. Несмотря на свой природный ареал, глицинии хорошо растут в Украине, ведь большинство сортов морозостойкие до -20°С, некоторые выдерживают до -35°С. Они быстро наращивают зеленую массу, поэтому требуют подрезки дважды в год.

