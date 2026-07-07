7 растений, отпугивающих комаров — посади рядом с домой и забудь про укусы

Насекомые-кровопийцы могут сильно испортить отдых семье, особенно с маленькими детьми. Но избавиться от них помогут неприхотливые травы

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Главная идея защиты от комаров состоит в том, что есть несколько растений, чьи ароматы отпугивают насекомых прочь. То есть достаточно будет высадить эти культуры рядом с местом отдыха, возле дорожек, неподалеку от беседки или дома, чтобы в разы снизить риск укусов.

Предлагаем посадить эти 7 растений, либо несколько из них, чтобы отпугнуть комаров. Сажать можно сразу в грунт (семенами или рассадой), а можно воспользоваться большими горшками, которые, кстати, будет удобно поставить именно туда, где есть необходимость.

Какие растения отпугивают комаров. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Кинза. Эта ароматная зелень очень быстро растет и сильно пахнет, но при этом весьма не нравится комарам. Лаванда. Многолетнее декоративное растение, любимое многими, но только не летающими кровопийцами. Главное, посадите лаванду на солнечное место. Мята, в том числе кошачья. Быстро разрастается, ее можно косить при необходимости. Сажать лучше в легкую полутень, и комарам это очень не понравится. Гвоздика. Сильно пахнущие бутоны этого цветка отпугивают комаров. Этим также можно воспользоваться и по-другому: настоять бутоны на воде и опрыскать настоем то место, где вы обычно отдыхаете. Базилик, куда же без него. Это чудесное растение мастерски отпугивает не только комаров, но и тлю, трипсов, белокрылку, гусениц. Тимьян (чабрец) имеет очаровательный запах, который опять-таки почему-то не пришелся по вкусу комарам. Плотные посадки этой травы вдоль дорожек спасут ваших маленьких домочадцев от комариных укусов. Декоративные луки, включая шнитт-лук, также отлично справляется с миссией "прогони комара". Эти растения и красивы, и полезны, и неприхотливы.

Бонус для наших читателей: Чтобы в вашу комнату не залетали комары и мухи, поставьте на подоконник горшок с пеларгонией. Это замечательное растение, которое также называется "калачик", отпугнет всех противных насекомых.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что именно привлекает комаров в людях.