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7 растений, отпугивающих комаров — посади рядом с домой и забудь про укусы

Автор
Ирина Семчишина
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Автор
Какие растения отпугивают комаров
Какие растения отпугивают комаров. Фото Коллаж "Телеграфа"

Насекомые-кровопийцы могут сильно испортить отдых семье, особенно с маленькими детьми. Но избавиться от них помогут неприхотливые травы

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Главная идея защиты от комаров состоит в том, что есть несколько растений, чьи ароматы отпугивают насекомых прочь. То есть достаточно будет высадить эти культуры рядом с местом отдыха, возле дорожек, неподалеку от беседки или дома, чтобы в разы снизить риск укусов.

Предлагаем посадить эти 7 растений, либо несколько из них, чтобы отпугнуть комаров. Сажать можно сразу в грунт (семенами или рассадой), а можно воспользоваться большими горшками, которые, кстати, будет удобно поставить именно туда, где есть необходимость.

Какие растения отпугивают комаров
Какие растения отпугивают комаров. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ
  1. Кинза. Эта ароматная зелень очень быстро растет и сильно пахнет, но при этом весьма не нравится комарам.
  2. Лаванда. Многолетнее декоративное растение, любимое многими, но только не летающими кровопийцами. Главное, посадите лаванду на солнечное место.
  3. Мята, в том числе кошачья. Быстро разрастается, ее можно косить при необходимости. Сажать лучше в легкую полутень, и комарам это очень не понравится.
  4. Гвоздика. Сильно пахнущие бутоны этого цветка отпугивают комаров. Этим также можно воспользоваться и по-другому: настоять бутоны на воде и опрыскать настоем то место, где вы обычно отдыхаете.
  5. Базилик, куда же без него. Это чудесное растение мастерски отпугивает не только комаров, но и тлю, трипсов, белокрылку, гусениц.
  6. Тимьян (чабрец) имеет очаровательный запах, который опять-таки почему-то не пришелся по вкусу комарам. Плотные посадки этой травы вдоль дорожек спасут ваших маленьких домочадцев от комариных укусов.
  7. Декоративные луки, включая шнитт-лук, также отлично справляется с миссией "прогони комара". Эти растения и красивы, и полезны, и неприхотливы.

Бонус для наших читателей: Чтобы в вашу комнату не залетали комары и мухи, поставьте на подоконник горшок с пеларгонией. Это замечательное растение, которое также называется "калачик", отпугнет всех противных насекомых.

Герань, пеларгония или калачик отпугивает комаров
"Бабушкина" герань может отлично прогонять насекомых запахом

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что именно привлекает комаров в людях.

Теги:
#Комары #Растения #Сад #Огород