У россиян не хватит людей для войны: Либанова о конфликтах с ТЦК, пределе мобилизации и расколе

Известный ученый назвала самый большой вызов для Украины

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Сохранение единства общества – самый большой вызов, стоящий сейчас перед украинским народом. Об этом в блицинтервью "Телеграфу" говорит директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Что угрожает этому единству и как на него влияют конфликты с ТЦК? Об этом – далее в материале.

"Ситуация обострится после войны"

– Элла Марленовна, мы общались с вами год назад, обсуждали тему ТЦК, мобилизации, и вы тогда сказали, что в обществе нет раскола в этом вопросе. Но сейчас мы видим весьма угрожающие явления, например стычки с ТЦК во Львове. Это еще не раскол?

– Тенденция усиливается. Есть риск раскола общества. Это очень плохо, ведь мы не сделали выводов из того, что происходило в предыдущие годы, и думаем, что оно как-то само все уладится. А оно не уладится.

– А кто должен сделать эти выводы и что-то начать делать?

– Мы все! Вы, я, Верховная Рада, правительство. Все! После войны ситуация еще больше обострится, как это ни странно. Сегодня мы все сплочены вокруг "против" [врага]. А вот после войны мы будем вынуждены сплачиваться вокруг "за". И я не уверена, что украинское общество готово к этому. И здесь есть огромная проблема.

Гибридная война не окончится с полномасштабной агрессией. И в связи с этим мы должны очень серьезно готовиться к сохранению единства украинского общества. Это самая важная вещь, которую мы сегодня должны сделать. Не возвращение мигрантов, не экономическое развитие, а единство украинского общества. Это главное! Это то, благодаря чему мы выстояли в 2022 году и держимся сегодня. Я надеюсь, что, скорее всего, мы сможем справиться и после войны. Но если мы это утратим…

"После победы будет экономический бум"

– Сугубо демографический вопрос. По вашему мнению, дойдем ли мы до предела (есть ли он вообще), когда нам просто некого будет мобилизовывать в ВСУ? Все-таки в России 140 миллионов человек.

– Официально у нас [осталось] 29 миллионов. Это цифра, до которой мы пришли совместно с Госстатом.

Но мы не дойдем до того предела, о котором вы говорите. Международный институт стратегических исследований в Лондоне информировал о том, что на одного погибшего украинца приходится восемь погибших россиян. То есть у них не хватит людей.

– Насколько реалистично сейчас говорить о замещении на рынке труда мобилизованных мужчин женщинами, мужчинами старшего возраста?

– Ну пока как-то справляемся. Проблема в том, что сегодня украинская экономика в упадке. Рабочей силы не хватает, но более-менее ее нехватку мы компенсируем за счет мужчин старшего возраста и женщин. Но после победы ситуация в корне изменится. Здесь будет экономический бум. Или иначе просто не будет победы. И если начнется экономический бум, то, соответственно, будет стремительный рост спроса на рабочую силу. И очень серьезная проблема возникнет именно тогда.