Проблема не в мобилизации: социолог о причине конфликтов с ТЦК и угрозах для власти

Война формирует новые различия среди украинцев

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События вокруг конфликтов с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК), в том числе инцидент во Львове 8 июля, не говорят о глубоком расколе украинского общества. Но в то же время они указывают на рост напряжения из-за методов проведения мобилизации.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" сказал руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. По его словам, традиционными расколами в нашем обществе были языковые, региональные и геополитические вопросы — украинский и русский язык, Восток и Запад, выбор между Европой и Россией. Однако уже сейчас этого нет. Общество стало более единым в вопросах европейского курса и поддержки украинского языка.

При этом появились новые различия. Одно из них связано с расстоянием от линии фронта. Украинцы, которые живут на прифронтовых территориях, ощущают последствия войны острее, нежели те люди, которые находятся в относительно удаленных регионах.

Еще одна зона различий — возрастная. По словам Антиповича, старшее поколение с одной стороны, имеет гораздо меньшие требования к уровню жизни, а с другой — более или менее защищено государством с точки зрения социальной политики.

"А вот молодежь, которая всегда была более свободной, стремящейся и желающей каких-либо достижений, обычно сейчас испытывает значительные ограничения, в том числе из-за мобилизационных мероприятий", — говорит он.

Алексей Антипович. Фото: Facebook

Говоря о конфликтах вокруг ТЦК, руководитель "Рейтинг" подчеркнул, что речь идет не о расколе, а о "точке общественного напряжения".

"Это общественная проблема. Речь идет не о самом факте мобилизации, а, скорее, о средствах и методах ее проведения. Это становится точкой общественного напряжения. Подобные события, включая то, что мы видим в социальных сетях и, в частности, ситуацию во Львове, имеют общегосударственное значение. При этом такие случаи могут происходить в любом городе — подобное уже наблюдалось, например, в Одессе. Поэтому это не точка раскола общества, а именно точка общественного напряжения", — объясняет Антипович.

Для понимания ситуации:

Во Львове поздним вечером 8 июля на проспекте Червоной Калины (Сыховский район) начался спор между гражданскими и представителями ТЦК, позже к ситуации присоединились правоохранители. Спор был ожесточенным, с применением физической силы — одного из военнослужащих ТЦК группой дергали за одежду, требуя, чтобы он снял военную форму, а их машину опрокинули и разбили. Сообщается о выстрелах, предварительно это были предупредительные, в воздух.

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что конфликт начался, когда в 21:30 остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Он оказался нарушителем учета с 12 июня, его доставили в ТЦК и по состоянию на полночь 9 июля был направлен для прохождения ВЛК. Группа оповещения, которая осталась на месте, столкнулась с агрессией группы неизвестных лиц. "Эта группа оцепила служебный транспорт военнослужащих, вела себя агрессивно, существенно повредила и, в конце концов, опрокинула служебный автомобиль", — говорится в сообщении. В ТЦК призывают помнить, что настоящий враг — Россия, не поддаваться на провокации и соблюдать комендантский час.

Толпа на проспекте Червоной Калины собралась быстро/ Фото: Соцсети

Насколько угрожает такая точка общественного напряжения

Алексей Антипович говорит, что не стал бы оценивать ситуацию как угрозу самому существованию украинского общества. В данном случае речь больше идет об угрозе для власти, так как недовольство украинцев именно методами проведения мобилизации может приводить к снижению уровня поддержки и доверия к государственным институтам.

"Это не приводит к снижению мобилизации в более широком смысле. Но это снижает поддержку власти, доверие к власти, общие настроения в обществе. Мы становимся недовольны тем, как живет украинское государство, тем, что происходит в Украине", — сказал собеседник.

Таким образом, об угрозе здесь можно говорить прежде всего с точки зрения настроений в обществе. Но при этом даже те люди, которые выступают против действий ТЦК, не обязательно отрицают саму необходимость мобилизации и существования армии Украины.

Недовольство мобилизацией не приводит к резкому падению доверия к власти

Несмотря на недовольство граждан отдельными аспектами мобилизации, уровень доверия к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому остается на довольно высоком уровне, согласно данным соцопросов и рейтингов.

Рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому. Свежий опрос КМИС

По словам собеседника, ситуация с ТЦК — это лишь один из факторов, который может влиять на отношение общества к руководству страны. А на оценку власти влияют и другие факторы, в том числе, переговоры с международными партнерами, ожидания окончания войны, а также успехи Вооруженных сил Украины на фронте.

Потому недовольство мобилизацией не определяет полный уровень поддержки власти.

"И в данном случае, если говорить о последних годах, все так называемые дипстрайки вглубь России, вся горящая Москва или горящие нефтеперерабатывающие заводы или блокада Крыма, очень положительно воспринимаются украинским обществом, ведь таким образом у нас появляется надежда на то, что мы преодолеем врага", — резюмировал руководитель Социологической группы "Рейтинг".

Также и то, что происходит на международном уровне и успехи в противостоянии с врагом поддерживают веру людей в победу, а вместе с этим влияют и на уровень доверия к власти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скандалы разворачиваются не только на этапе мобилизации — гибель новобранцев при странных обстоятельствах в штурмовом полку "Скала" и возможные случаи физического насилия вызвали общественный резонанс.