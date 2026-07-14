Сколько моркови нужно класть в бульон: названо точное количество
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Морковь может как улучшить вкус блюда, так и испортить его
Морковь считается самым обычным овощем в бульоне. Но именно от ее количества зависит, получится ли суп по-настоящему вкусным или превратится в приторно-сладкое блюдо. Если добавить мало моркови, бульон получится бледным и невыразительным, слишком много — он будет отдавать сладостью, которая совершенно неуместна в наваристом мясном супе.
"Телеграф" рассказывает, сколько моркови нужно добавлять в бульон, чтобы он получился сбалансированным на вкус.
Как морковь влияет на вкус бульона
Морковь недаром считается одним из базовых овощей для бульона наравне с луком и сельдереем. Она отдает супу характерный золотистый оттенок и мягкую сладость, а заодно обогащает его бета-каротином, витамином С и калием. Но при варке природные сахара моркови постепенно переходят в бульон. В сочетании с нежным вкусом курицы или индейки этот эффект может стать слишком навязчивым и перебить основной, мясной вкус блюда.
Сколько моркови класть в бульон
Эксперты портала Onet.pl при добавлении моркови советуют ориентироваться на количество мяса в бульоне. Проверенное практикой соотношение выглядит так:
- на 1 кг мяса — одна средняя морковь или две небольшие;
- на 2 кг мяса — количество можно увеличить до двух-трех штук, но не больше, чтобы вкус мяса оставался главным;
- на кастрюлю бульона объемом 4–5 литров воды достаточно двух-трех морковок среднего размера.
Если бульон варится из смешанных видов мяса, количество моркови можно немного увеличить, так как насыщенный вкус говядины или свинины легко "выдержит" дополнительную сладость. А вот с бульоном исключительно из птицы стоит быть осторожнее, потому что его легче всего пересластить.
Что делать, если бульон получился слишком сладким
Если моркови в кастрюле оказалось многовато, а бульон уже приобрел приторный привкус, ситуацию еще можно исправить.
- Добавьте кусочек сельдерея или петрушки. Их более резкий, пикантный вкус хорошо уравновешивает избыток сахара от моркови.
- Добавьте щепотку соли или немного соевого соуса. Это не только снижает ощущение сладости, но и придает бульону глубину вкуса.
- Обжарьте половину луковицы на сухой сковороде до легкой горчинки и добавьте в кастрюлю. Естественная горечь лука сбалансирует чрезмерную сладость.
Если ничего из перечисленного не помогает, бульон можно слегка разбавить кипятком и досолить по вкусу. Но важно не переусердствовать, чтобы не испортить консистенцию супа.