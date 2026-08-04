Без света и воды, но с сауной: украинец показал дом, в котором живет в Канаде (видео)
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Здания находится в глуши посреди дикой природы
Жилье украинца находится в суровом регионе Канады — Юконе. Здесь Зимой температура опускается до -50 градусов по Цельсию.
Тем не менее психолог Андрей Ледок сделал сознательный выбор — жить поближе к природе. Украинец подробно рассказал про свой дом.
Как это сознательно отказаться от городских удобств и переехать в захолустье Юкона? В этом видео я покажу дом на севере Канады.
Здесь нет привычного водопровода, а быт устроен максимально просто, минималистично и функционально. Это наш осознанный выбор жизни поближе к природе, где каждый день требует конкретных действий, а за окном начинается настоящая дикая природа.
Двухэтажный дом сделан из огромных деревянных колод и стоит на свайном фундаменте. Ледок доделывает кухню, а продукты он хранит в холодильнике, работающем на газу,
У входа расположена центральная комната дома с камином по центру.
На первом этаже есть ванная комната — летом воду берут из озера, в другое время воду нужно привозить. Для комфорта ванная оборудована своей печью.
На втором этаже есть две комнаты.
Дом обогревается с помощью дров, однако в экстремальные морозы включается также газовый обогреватель. Газ хранится в огромных баллонах.
Сауна находится рядом с основным домом.
Электрики нет, водоснабжения нет. Простая и неприхотливая жизнь. А я такое люблю.
Ранее "Телеграф" сообщал, что во Франции есть необычная достопримечательность — самый узкий в мире дом. Эта полутораметровая инсталляция является настоящим испытанием для людей, которые боятся закрытых пространств.