Без света и воды, но с сауной: украинец показал дом, в котором живет в Канаде (видео)

Здания находится в глуши посреди дикой природы

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Жилье украинца находится в суровом регионе Канады — Юконе. Здесь Зимой температура опускается до -50 градусов по Цельсию.

Тем не менее психолог Андрей Ледок сделал сознательный выбор — жить поближе к природе. Украинец подробно рассказал про свой дом.

Как это сознательно отказаться от городских удобств и переехать в захолустье Юкона? В этом видео я покажу дом на севере Канады. Здесь нет привычного водопровода, а быт устроен максимально просто, минималистично и функционально. Это наш осознанный выбор жизни поближе к природе, где каждый день требует конкретных действий, а за окном начинается настоящая дикая природа. Андрей Ледок

Двухэтажный дом сделан из огромных деревянных колод и стоит на свайном фундаменте. Ледок доделывает кухню, а продукты он хранит в холодильнике, работающем на газу,

Фундамент дома

У входа расположена центральная комната дома с камином по центру.

Камин в центральной комнате

Кухня еще не доделана

Обеденный стол в основной комнате

На первом этаже есть ванная комната — летом воду берут из озера, в другое время воду нужно привозить. Для комфорта ванная оборудована своей печью.

Ванная на первом этаже

На втором этаже есть две комнаты.

Вторая комната на втором этаже

Первая комната на втором этаже

Дом обогревается с помощью дров, однако в экстремальные морозы включается также газовый обогреватель. Газ хранится в огромных баллонах.

Газовые баллоны находятся на улице

Сауна находится рядом с основным домом.

Сауна

Электрики нет, водоснабжения нет. Простая и неприхотливая жизнь. А я такое люблю. Андрей Ледок

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Франции есть необычная достопримечательность — самый узкий в мире дом. Эта полутораметровая инсталляция является настоящим испытанием для людей, которые боятся закрытых пространств.