Скандально известная экс-пограничница Плантовская родила первенца и показала фото из роддома

Бывшая пресс-секретарь ГНСУ тщательно скрывала свою беременность

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Бывшая пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская, прославившаяся благодаря отдыху в Париже во время полномасштабной войны, сообщила о рождении первенца. О своей беременности она публично не рассказывала.

О пополнении в семье Плантовская сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала первое фото новорожденного и трогательный пост, в котором назвала мальчика "услышанной Богом молитвой".

Экс-пограничница рассказала, что сын родился 4 августа 2026 года. Малыша назвали Дамиром, а его вес при рождении составлял 2,980 кг. В своемпосте она поблагодарила мужа за поддержку на протяжении всей беременности.

Плантовская не публиковала фотографий с беременностью и не сообщала о предстоящем пополнении в семье. Известно лишь, что 15 июля 2025 она объявила о помолвке, показав кольцо и сообщив, что сказала любимому "да".

Иванная Плантовская. Фото: instagram.com/ivanka.plantovska

Напомним, широкую популярность Иванна Плантовская получила в начале 2023 года после публикации фотографий по лакшери отдыха в Париже. Тогда ее роскошная поездка вызвала общественный резонанс, после чего в Государственную пограничную службу Украины сообщили об ее увольнении. Затем она переехала за границу, где продолжила активно вести свои страницы в соцсетях и демонстрировать нескромную жизнь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас живет Иванна Плантовская. Из Украины после скандала она уехала.