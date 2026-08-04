Пикантный азиатский салат из баклажанов: готовится быстро, съедается еще быстрее (видео)

Пикантное и сочное блюдо к любому столу

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Баклажаны легко впитывают в себя вкус соусов и специй, поэтому из них получаются удачные блюда в разных кухнях мира. Один из интересных вариантов — салат в азиатском стиле, где обжаренные баклажаны сочетаются с болгарским перцем, чесноком и пикантной заправкой на основе соевого и устричного соуса.

Рецептом такого салата поделился в Instagram кулинарный блогер leocoookss.

Для этого блюда лучше выбирать баклажаны среднего размера с гладкой кожурой. Они быстрее прожариваются и не остаются жесткими внутри. Нарезать их стоит достаточно толстыми стейками, чтобы при обжаривании они не пересохли, а остались мягкими и сочными.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт. (средние);

болгарский перец — 1 шт.;

укроп с кинзой или петрушка — небольшой пучок;

чеснок — 2-3 зубчика;

соевый соус — 3 ст. л.;

кунжутное масло — 2 ст. л.;

устричный соус — 1 ст. л.;

рисовый уксус — 1 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л. (или по вкусу);

острый перец хлопьями или паприка — 0,5 ч. л.;

кунжут — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Баклажаны нарезать стейками толщиной около 1,5-2 см. Разогреть сковороду с маслом и обжарить стейки с обеих сторон до золотистой корочки и мягкости внутри. Болгарский перец нарезать мелким кубиком, чеснок и зелень мелко порубить. В глубокой миске соединить соевый соус, кунжутное масло, устричный соус и рисовый уксус. Добавить сахар, соль, острый перец или паприку, чеснок и кунжут, все хорошо перемешать до растворения сахара. Обжаренные баклажаны нарезать произвольными кусочками и переложить в салатник вместе с перцем и зеленью. Залить заправкой и аккуратно перемешать. Оставить салат на 15 минут при комнатной температуре, чтобы баклажаны впитали заправку.

Как и с чем подавать

Подавайте салат как самостоятельную закуску или дополнение к рису и лапше. Также он подойдет как гарнир к мясу или рыбе, приготовленным на гриле. Перед подачей блюдо можно посыпать дополнительной порцией кунжута или свежей зеленью для более яркого вкуса.