Пикантный азиатский салат из баклажанов: готовится быстро, съедается еще быстрее (видео)
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Пикантное и сочное блюдо к любому столу
Баклажаны легко впитывают в себя вкус соусов и специй, поэтому из них получаются удачные блюда в разных кухнях мира. Один из интересных вариантов — салат в азиатском стиле, где обжаренные баклажаны сочетаются с болгарским перцем, чесноком и пикантной заправкой на основе соевого и устричного соуса.
Рецептом такого салата поделился в Instagram кулинарный блогер leocoookss.
Для этого блюда лучше выбирать баклажаны среднего размера с гладкой кожурой. Они быстрее прожариваются и не остаются жесткими внутри. Нарезать их стоит достаточно толстыми стейками, чтобы при обжаривании они не пересохли, а остались мягкими и сочными.
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 шт. (средние);
- болгарский перец — 1 шт.;
- укроп с кинзой или петрушка — небольшой пучок;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- соевый соус — 3 ст. л.;
- кунжутное масло — 2 ст. л.;
- устричный соус — 1 ст. л.;
- рисовый уксус — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л. (или по вкусу);
- острый перец хлопьями или паприка — 0,5 ч. л.;
- кунжут — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Баклажаны нарезать стейками толщиной около 1,5-2 см. Разогреть сковороду с маслом и обжарить стейки с обеих сторон до золотистой корочки и мягкости внутри.
- Болгарский перец нарезать мелким кубиком, чеснок и зелень мелко порубить.
- В глубокой миске соединить соевый соус, кунжутное масло, устричный соус и рисовый уксус. Добавить сахар, соль, острый перец или паприку, чеснок и кунжут, все хорошо перемешать до растворения сахара.
- Обжаренные баклажаны нарезать произвольными кусочками и переложить в салатник вместе с перцем и зеленью. Залить заправкой и аккуратно перемешать.
- Оставить салат на 15 минут при комнатной температуре, чтобы баклажаны впитали заправку.
Как и с чем подавать
Подавайте салат как самостоятельную закуску или дополнение к рису и лапше. Также он подойдет как гарнир к мясу или рыбе, приготовленным на гриле. Перед подачей блюдо можно посыпать дополнительной порцией кунжута или свежей зеленью для более яркого вкуса.