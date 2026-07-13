Не стучите наугад: как за несколько секунд выбрать спелый и сладкий арбуз

Лето невозможно представить без сочного арбуза.

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Этот плод давно стал одним из главных символов жаркого сезона, ведь помогает освежиться и утолить жажду в жару. Однако найти действительно спелый, сладкий и ароматный арбуз удается не всегда: иногда под привлекательной кожурой скрывается бледная и безвкусная мякоть. Чтобы не купить недозрелый или перезрелый плод, следует знать несколько простых признаков, которые можно проверить еще до разрезания. Об этом рассказали на портале "Very Well Health".

Как выбрать спелый арбуз по внешнему виду

Первое, на что стоит обратить внимание, – кожура. У спелых арбузов она обычно имеет насыщенный цвет и не выглядит слишком блестящей. Чрезмерный глянец может свидетельствовать о том, что плод сорвали слишком рано, когда он еще не успел набрать достаточно сладости.

Один из важнейших показателей зрелости – так называемое полевое пятно. Это место, которым арбуз лежал на земле во время созревания. У спелого плода она имеет кремово-желтый или светло-бежевый оттенок. Если пятно почти белое, это может означать, что арбуз собрали преждевременно.

Также следует осмотреть цвет кожуры. Равномерная окраска без подозрительных пятен часто свидетельствует о правильном созревании. В то же время большие повреждения, трещины, мягкие участки или вмятины могут являться признаками порчи.

Почему важны полосы и "паутинка" на арбузе

Если сорт арбуза имеет полосатую шкурку, обратите внимание на ширину промежутков между темными полосами. Некоторые опытные покупатели используют простой ориентир: чем выразительнее и шире полосы, тем больше шансов, что плод успел хорошо созреть.

Еще один интересный признак — так называемая "паутинка" на поверхности. Это коричневатые линии или небольшие пятна, появляющиеся из-за особенностей роста плода. Часто их называют "сахарными пятнами", ведь они могут свидетельствовать о высоком содержании сахара и сладкой мякоти внутри.

Однако не стоит полагаться только на один признак. Лучший результат дает сочетание нескольких факторов – цвета, формы, веса и состояния хвостика.

Форма и вес также имеют значение

Хороший арбуз должен быть симметричным, без сильных деформаций. Ровная округлая или слегка вытянутая форма часто свидетельствует о том, что плод развивался без серьезных нарушений.

При выборе следует взять несколько арбузов одинакового размера и сравнить их вес. Самый тяжелый из них, вероятнее всего, будет наиболее сочным, ведь большое количество воды внутри делает плод более тяжелым.

Легкий арбуз может оказаться недозрелым или, напротив, потерять часть влаги из-за неправильного хранения.

Действительно ли нужно стучать по арбузу

Привычка постукивать по арбузу перед покупкой имеет определенное объяснение. Спелый и сочный плод обычно издает глубокий, глухой звук. Если звук слишком звонкий или плоский, это может свидетельствовать о том, что арбуз еще не созрел или потерял свою текстуру.

Впрочем, этот метод не следует использовать как единственный способ проверки. Без опыта отличить верный звук бывает сложно, поэтому лучше оценивать арбуз комплексно.

Хвостик может выдать спелость плода

Еще один популярный способ проверки – осмотреть хвостик арбуза. Сухой коричневый хвостик часто означает, что плод созревал естественным путем и был собран.

Зеленый хвостик может являться признаком того, что арбуз сорвали слишком рано. Такой плод мог не успеть накопить достаточное количество сахара.

Какие арбузы лучше не покупать

Не следует брать плоды с видимыми повреждениями, порезами или мягкими пятнами. Из-за трещин и поврежденной кожицы внутрь могут попасть микроорганизмы, а сам арбуз скорее испортится.

Также эксперты не советуют покупать уже разрезанные арбузы, долго хранившиеся без холодильника. В жару сладкая сочная мякоть становится благоприятной средой для быстрого размножения бактерий.

Чтобы насладиться поистине вкусным летним плодом, не обязательно полагаться на удачу. Достаточно обратить внимание на несколько простых деталей – пятно на кожуре, вес, хвостик и общий вид. Именно эти маленькие подсказки помогут выбрать арбуз, который будет не только красивым снаружи, но и сладким внутри.