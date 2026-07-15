Поколение, росшее без интернета, имеет одно важное преимущество

Отсутствие постоянно онлайна сформировала полезные привычки

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Люди, которые выросли до эпохи повсеместного интернета, имеют важное преимущество — способность справляться со многими вещами не обращаясь к цифровым подсказкам. Они не зависят от постоянного обновления информации в сети, легко проводят время без экранов компьюетов и смартфонов и уверенно общаются вживую.

В наше время интернет приходит на помощь в каждом вопросе и просто помогает "убить время" в поисках разной информации. Но раньше, когда таких возможностей не было, люди анализировали, размышляли, и искали собственные решения.

Это действительно можно назвать суперсилой того поколения. Идеи для развлечений нужно было придумывать самостоятельно в сравнении с сегодняшним днем, когда искуственный интеллект может сгенерировать сотни вариантов, как и где провести весело время. А для встречи и разговора с друзьями и близкими нужно было лично встретиться лично.

Тогда - Сейчас: Как изменились наши развлечения. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

В современном мире люди все чаще сталкиваются с цифровой усталостью, зависимостью от гаджетов и переизбытком информации, тревожности. Данный опыт может дать уникальную психологическую устойчивость и ментальную свободу.

Речь не идет о том, что жизнь без технологий была лучше, а интернет и современные технологии — плохо. Но в то же время люди, которые застали оба периода, могут легче сосредоточиться на деле, отложив телефон. Они могут сосредоточиться на важных задачах и ценить общение вживую, а не через экран.

Тогда - Сейчас: Как изменились наши развлечения. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Сейчас способность чувствовать себя комфортно не только в цифровом мире, но и в реальном, становится ценным и редким навыком.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему дети 80-90-х годов стали более самостоятельными.