Покоління, яке росло без інтернету, має одну важливу перевагу

Відсутність постійно онлайн сформувала корисні звички

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Люди, які виросли до епохи повсюдного інтернету, мають важливу перевагу — здатність справлятися з багатьма речами, не звертаючись до цифрових підказок. Вони не залежать від постійного оновлення інформації в мережі, легко проводять час без екранів комп’ютерів та смартфонів та впевнено спілкуються наживо.

У наш час інтернет приходить на допомогу у кожному питанні і просто допомагає "вбити час" у пошуках різної інформації. Але раніше, коли таких можливостей не було, люди аналізували, розмірковували та шукали власні рішення.

Це справді можна назвати суперсилою того покоління. Ідеї для розваг потрібно було вигадувати самостійно в порівнянні з сьогоднішнім днем, коли штучний інтелект може згенерувати сотні варіантів, як і де провести час весело. А для зустрічі та розмови з друзями та близькими потрібно було особисто зустрітися особисто.

Тоді – Зараз: Як змінилися наші розваги. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

У сучасному світі люди все частіше стикаються із цифровою втомою, залежністю від гаджетів та надлишком інформації, тривожності. Цей досвід може дати унікальну психологічну стійкість та ментальну свободу.

Не йдеться про те, що життя без технологій було кращим, а інтернет і сучасні технології — погано. Але водночас люди, які застали обидва періоди, можуть легше зосередитися на ділі, відклавши телефон. Вони можуть зосередитися на важливих завданнях і цінувати спілкування наживо, а не через екран.

Тоді – Зараз: Як змінилися наші розваги. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Зараз здатність почуватися комфортно не тільки в цифровому світі, але і в реальному, стає цінною і рідкісною навичкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому діти 80-90-х років стали самостійнішими.