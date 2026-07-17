Работают из дома, а получают десятки тысяч: какие зарплаты у Monobank

Некоторые могут получать более 45 тысяч в месяц

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Monobank является одним из известнейших банков Украины, поэтому многих интересует, на какую зарплату могут рассчитывать его работники.

Согласно информации, опубликованной на платформе Work.ua, уровень оплаты зависит от должности. Наивысшую зарплату среди указанных вакансий получает консультант контакт-центра – работодатель предлагает от 32 400 до 46 100 гривен в месяц.

Вакансии Monobank. Фото: Work.ua

Несколько меньший уровень оплаты предусмотрен для оператора контакт-центра – от 28 400 до 37 700 гривен. Такой же диапазон зарплаты указан и для специалиста контакт-центра – 28 400–37 700 гривен.

Все эти должности предусматривают дистанционный формат работы, позволяющий выполнять обязанности на дому.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что работа в супермаркетах "АТБ" и "Сільпо" стала более выгодной. В ряде городов кассирам и продавцам-консультантам предлагают зарплату более 40 тысяч гривен в месяц. В то же время уровень оплаты зависит от региона: в крупных городах он существенно выше, в то время как в других населенных пунктах предложенные зарплаты заметно ниже.