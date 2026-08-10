Подарили слишком дорогую вещь? Как не попасть в "долговую ловушку"

Дарить что-то дорогое или нет — это осознанный выбор каждого

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Обязан ли человек отвечать равноценным презентом на слишком дорогой подарок, или финансовая сторона вообще не имеет значения в вопросах этикета? Вероятно, такой вопрос возникал у каждого.

Отвечать дорогим подарком, если у вас нет денег, не обязательно. Об этом "Телеграфу" рассказала ведущий эксперт по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко.

Наталья отметила, что с учетом скидок, акций и тд, тяжело сказать, сколько денег человек потратил на подарок вам на самом деле. Кроме того, не существует никакого правила, что нужно дарить в ответ равноценный презент.

Ну, кто-то считает, что нужно соответствовать подарком на ту же сумму, или в конверт вложить ту же сумму. Я так не думаю. Тем более сейчас есть и акции, и можно купить какой-нибудь подарок по скидке и никто не узнает, сколько он стоит, потому что мы же снимаем стоимость подарка. Понимаете? Можно так его упаковать, что он стоит 300 грн, а будет выглядеть на 1500. Все, что угодно, можно сейчас себе найти. Такой выбор есть в магазинах подарков. Это же не те времена, когда мы все доставали. А сейчас можно покупать что угодно. Я уж не говорю об абонементах, там, в спортзал, билеты в театр, все, что угодно. Я бы не стала относиться к этому так, знаете, полностью на уровне того, что мне подарили, то и отчислять. Во-первых, я могу и не знать, сколько стоит этот подарок. Может, он действительно куплен по акции и вообще ничего не стоит. Может у человека есть карточка, подарочные скидки какие-либо или что угодно. Никто не знает точной стоимости. Кроме случая, когда это, ну, откровенно очень-очень ценное что-то. Наталья Адаменко

Адаменко добавляет, что подарок в ответ нужно делать по своим возможностям.

А если у меня нет денег купить такое ценное, то я и не буду покупать и не буду чувствовать себя обязанной. Потому что и того человека, который мне это подарил, я его не обязывала. Это был его выбор, и у меня есть свой выбор. Наталья Адаменко

Наталья Адаменко/Фото: Открытые источники

Ранее Адаменко рассказала, что согласно этикету родителям жениха следует дарить будущим сватам при знакомстве. По ее словам, караваи, соль и рушники уходят в прошлое. Кроме того, Наталья объяснила, что говорит этикет касательно того, кто должен платить за кофе во время деловых и обычных свиданий. Эксперт подчеркнула, что украинки на Западе перевоспитывают мужчин.