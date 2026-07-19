Укр

На любимых туфлях треснула подошва? Ее можно спасти при одном условии

Автор
Юлия Крутякова
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Автор
Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Мастер объяснил, на что следует обратить внимание прежде, чем идти в ремонт

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Не редкость, когда во время ношения на обуви трескается подошва. И в этот момент многие побегут в мастерскую, чтобы заклеить трещину.

Но это можно сделать не всегда. Как объяснил "Телеграфу" опытный сапожник с Полтавы Николай Фокин, нужно обратить внимание на важную деталь. Более подробно о том, действительно ли дорогая обувь лучше дешевой и когда стоит нести ее в ремонт, читайте в материале: Брендовая обувь за $200 часто хуже дешевле: неожиданные признания сапожника

Отремонтировать подошву с трещиной можно, только если она не глубокая.

"Если трещина неглубокая, то подошву можно восстановить: сточить поверхность и наклеить плотный материал. Это остановит дальнейшее разрушение", — объясняет мастер.

Но если трещина пошла на всю высоту подошвы, то лучше ремонта не браться.

Отметим, что Николай Фокин также объяснил, что нести обувь к сапожнику стоит тогда, когда уже возникла проблема, а не в качестве профилактических мер. А для ремонта мастера используют современные средства, в том числе 3D-принтер.

Напомним, ранее мы писали, как быстро и качественно почистить летнюю обувь.

Теги:
#Обувь #Ремонт #Николай Фокин