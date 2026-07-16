Такая стелька спасает от запаха обуви: сапожник вскрыл простой лайфхак

Не нужно покупать специальные средства

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Неприятный запах в закрытой обуви обычно возникает из-за влажной среды и размножения бактерий. Избавиться от этой проблемы можно без сложных средств.

Полтавский сапожник с многолетним опытом Николай Фокин рассказал "Телеграфу", что стоит лучше выбирать обувь со съемной стелькой. Ее можно легко заменить ортопедической или более комфортной, а также иметь несколько пар для регулярной замены.

Детальнее в материале: "Покупайте только под вечер: мастер рассказал, как правильно выбрать летнюю обувь".

Если менять стельки в течение дня или после активного использования, обувь будет дольше оставаться свежей. Такие стельки можно стирать, сушить и просто проветривать, что помогает снизить появление неприятных запахов.

Обувь со стелькой. Фото: klmlabstore

Также сапожник рассказал о популярной обуви, которую сложнее всего ремонтировать. Больше всего трудностей возникает с моделями со специальной сетчатой тканью. Этот материал сложно отнести к обычным обувным или текстильным, поэтому мастерам трудно подобрать подходящий способ ремонта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как летом носить кроссовки без носков.