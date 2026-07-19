Больше 200 метров дуба над рекой: где находится гигантский деревянный мост в Украине и как он выглядит

Достопримечательность разрушается

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В селе Каплинцы Пирятинского района Полтавской области расположен самый длинный деревянный мост в Украине. Сейчас он превратился в почти заброшенную деревянную конструкцию через реку Удай, поэтому сложно поверить, что когда-то по нему шли машины, тяжелая техника, а сам он считался стратегическим объектом.

"Телеграф" рассказывает про этот невероятный объект и чем он знаменит, кроме своего размера.

Когда построили мост

Есть версия, что мост построили в конце XIX века. Но местные жители говорят, что возводить его начали в 1933 году.

Деревянный мост в селе Каплинцы Полтавской области. Фото: Facebook/Український контент

Лес для строительства моста заготавливали вручную в окрестных лесах. Деревья валили пилами-двуручками, обрезали ветки, грузили на возы и везли к реке с обоих берегов. Работу вели несколько бригад, в том числе жители окрестных населенных пунктов. Причем стройка не останавливалась даже зимой.

К концу 1934 года мост был готов. Длина переправы составила около 230 метров при ширине 7 метров, к ней примыкала дамба длиной 200 метров и шириной тоже 7 метров. На сваи, "подушки" и прогоны ушло около 600 дубовых стволов. Всего мост насчитывал 46 прогонов. По обеим сторонам моста сделали пешеходные дорожки с перилами, а на въездах с обоих берегов поставили большие деревянные бочки с водой на случай пожара. За порядком следил специальный смотритель из Каплинцев.

Мост выполнен из дуба. Фото: mandry.ck.ua

Мост, который спас людей от голода

В истории села Каплинцы мост сыграл очень важную роль. Люди, которые работали на его строительстве, получали продуктовые пайки — муку, гречневую и пшенную крупу, макуху, растительное масло. И в 1933–1934 годы, когда Полтавщина оказалась в числе регионов с самым высоким числом смертей от голода, в Каплинцах от голода не умер никто. Мост в буквальном смысле спасал людям жизни.

Война, которую пережила переправа

Во время Второй мировой войны мост оказался в самом центре боевых событий. В 1941 году через территорию Пирятинщины отступали сразу четыре армии, и новый мост уцелел. А вот в 1943 году, когда территорию покидали немецкие войска, середину переправы разрушили взрывом.

Cамый длинный деревянный мост в Украине. Фото: Facebook/Національний природний парк "Пирятинський"

После освобождения Каплинцев местные жители восстановили мост всего за два дня. Для работы они использовали материалы с двух понтонных переправ. Именно по этому наспех отремонтированному мосту войска, освобождавшие Пирятин, и продолжили движение дальше.

С тем временем связана и местная легенда. Якобы во время войны по мосту попытался проехать немецкий танк, деревянная конструкция не выдержала — и тяжелая машина провалилась в воду Удая. Насколько эта история точна, сказать сложно, но говорят, что где-то в архивах и музейных фондах сохранились старые фотографии, на которых по мосту действительно движется тяжелая техника.

Как мост выглядит сейчас

Сегодня мост находится на территории Национального природного парка "Пирятинский". От былого величия остались, по сути, только воспоминания и остов конструкции. Фотографий моста в его лучшие годы почти не сохранилось, а свидетелей той стройки почти не осталось в живых.

Местные жители периодически ремонтируют мост своими силами. Фото: Facebook/Український контент

Ремонт переправы давно никто системно не проводит: несущие дубовые опоры теряют прочность под воздействием воды и времени, настила и перил во многих местах уже нет. Пользуются полуразрушенной переправой сегодня в основном туристы и немногие местные.

Периодически жители села своими силами меняют доски и укрепляют конструкцию моста.