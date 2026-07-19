Більше 200 метрів дуба над річкою: де знаходиться гігантський дерев’яний міст в Україні та який він має вигляд

Визначна пам’ятка руйнується

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У селі Каплинці Пирятинського району Полтавської області розташований найдовший дерев’яний міст в Україні. Зараз він перетворився на майже занедбану дерев’яну конструкцію через річку Удай, тому складно повірити, що колись по ньому їздили автомобілі, важка техніка, а сам він вважався стратегічним об’єктом.

"Телеграф" розповідає про цей неймовірний об’єкт і чим він відомий, окрім свого розміру.

Коли збудували міст

Є версія, що міст побудували наприкінці XIX століття. Але місцеві жителі кажуть, що зводити його почали у 1933 році.

Дерев’яний міст у селі Каплинці Полтавської області. Фото: Facebook/Український контент

Ліс для будівництва мосту заготовляли вручну в навколишніх лісах. Дерева валили дворучними пилами, обрізали гілки, вантажили на вози й везли до річки з обох берегів. Роботи вели кілька бригад, зокрема й жителі навколишніх населених пунктів. Причому будівництво не зупинялося навіть узимку.

До кінця 1934 року міст був готовий. Довжина переправи становила близько 230 метрів при ширині 7 метрів, до неї прилягала дамба довжиною 200 метрів і шириною також 7 метрів. На палі, "подушки" та прогони пішло близько 600 дубових стовбурів. Усього міст налічував 46 прогонів. По обидва боки мосту зробили пішохідні доріжки з перилами, а на в’їздах з обох берегів встановили великі дерев’яні бочки з водою на випадок пожежі. За порядком стежив спеціальний доглядач із Каплинців.

Міст виконаний із дуба. Фото: mandry.ck.ua

Міст, який врятував людей від голоду

В історії села Каплинці міст відіграв дуже важливу роль. Люди, які працювали на його будівництві, отримували продуктові пайки — борошно, гречану та пшоняну крупу, макуху, рослинну олію. І у 1933–1934 роки, коли Полтавщина опинилася серед регіонів із найвищою кількістю смертей від голоду, у Каплинцях від голоду не помер ніхто. Міст у буквальному сенсі рятував людям життя.

Війна, яку пережила переправа

Під час Другої світової війни міст опинився в самому центрі бойових подій. У 1941 році через територію Пирятинщини відступали одразу чотири армії, і новий міст уцілів. А от у 1943 році, коли територію залишали німецькі війська, середину переправи зруйнували вибухом.

Найдовший дерев’яний міст в Україні. Фото: Facebook/Національний природний парк "Пирятинський"

Після звільнення Каплинців місцеві жителі відновили міст усього за два дні. Для робіт вони використали матеріали з двох понтонних переправ. Саме цим нашвидкуруч відремонтованим мостом війська, що звільняли Пирятин, і продовжили рух далі.

З тим часом пов’язана і місцева легенда. Нібито під час війни по мосту спробував проїхати німецький танк, дерев’яна конструкція не витримала — і важка машина провалилася у воду Удаю. Наскільки ця історія точна, сказати складно, але кажуть, що десь в архівах і музейних фондах збереглися старі фотографії, на яких по мосту справді рухається важка техніка.

Як міст виглядає зараз

Сьогодні міст знаходиться на території Національного природного парку "Пирятинський". Від колишньої величі залишилися, по суті, лише спогади та каркас конструкції. Фотографій мосту в його найкращі роки майже не збереглося, а свідків того будівництва майже не залишилося серед живих.

Місцеві жителі періодично ремонтують міст самотужки. Фото: Facebook/Український контент

Ремонт переправи давно ніхто системно не проводить: несучі дубові опори втрачають міцність під впливом води та часу, настилу й перил у багатьох місцях уже немає. Користуються напівзруйнованою переправою сьогодні переважно туристи та небагато місцевих жителів.

Періодично мешканці села самотужки змінюють дошки та зміцнюють конструкцію мосту.