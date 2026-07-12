Не выбрасывайте старые подушки: как они помогут в ремонте и сэкономят деньги

Она может заменить несколько нужных вещей

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Старая подушка, потерявшая форму или уже не подходящая для сна, может стать полезной вещью в хозяйстве. Вместо того, чтобы выбрасывать ее, можно повторно использовать наполнитель и сделать практичные аксессуары для дома, сада или отдыха.

Это простой способ сэкономить деньги и дать вещам вторую жизнь. Детальнее об идеях написали в "Ios Andes 142".

Защита от холода

Наполнитель из старой подушки можно превратить в уплотнитель под дверь. Он поможет уменьшить сквозняки и сохранить тепло в комнате зимой.

Подушки для садовой мебели

Старое наполнение подходит для создания мягких накладок на стулья балкона или террасы. Достаточно сшить новый чехол из прочной ткани.

Как использовать старые подушки. Фото: "Ios Andes 142"

Подушка для отдыха

Из наполнителя можно сделать небольшую подушку для чтения или медитации. Добавив лаванду или другие травы, можно придать ей приятный аромат.

Восстановление игрушек

Старая подушка поможет вернуть форму любимым плюшевым игрушкам. Достаточно заменить старый наполнитель и зашить шов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем убрать желтые пятна на подушках.