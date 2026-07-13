Он нашел кошелек с банковскими картами и оставил себе: суд уже вынес приговор

Военный нашел чужие документы, но совершил ошибку

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В Украине обычная находка на улице в виде чужого кошелька с документами может иметь серьезные последствия. В некоторых случаях такая ситуация может стать причиной обращения в суд.

В Царичанке военнослужащий нашел на обочине кошелек с паспортом, водительским удостоверением и банковскими карточками чужого человека. Вместо того, чтобы вернуть документы владельцу, мужчина оставил находку себе. Из-за этого поступка дело дошло до суда, который определил ему наказание.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину. Он объяснил, что действовал по корыстным поводам. Суд также учел, что мужчина раскаялся в совершенном и раньше не имел судимостей.

Мужчина потерял кошелек. Фото: meduza

За присвоение официальных документов и незаконное завладение паспортом суд назначил ему штраф в размере 850 гривен по совокупности проступков.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о случае, когда из-за громкого лая собаки хозяин получил административное взыскание. Владелец не согласился с наказанием, а суд рассмотрел обстоятельства дела и принял решение.