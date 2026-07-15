Такого нет больше нигде в мире: терминалы в Украине могут начать работать по-новому

Украинцы привыкли через них пополнять карты, мобильные, платить за коммуналку и билеты

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В Украине хотят ввести фотографирование людей при обслуживании в платежных терминалах. Нигде в мире людей не фотографируют во время финансовых операций.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Украинцев начнут фотографировать с наличными перед платежными терминалами. Зачем и кто за это заплатит

Сейчас все подается так, якобы фотографирование будет только при пользовании терминалами, принадлежащими небанковским финучреждениям. Банковские терминалы якобы никого не будут фотографировать. Хотя это может оказаться хитростью или даже откровенной ложью.

Властям и в частности Нацбанку очень не нравится, что сообразительные украинцы обходят различные ограничения и меры контроля. Поэтому с помощью фотографирования чиновники хотят минимизировать движение чуть ли не каждой гривны, чтобы люди не могли обойти этот контроль.

Платежные терминалы. Фото: gullivercenter.com

Фото будут собирать и архивировать. Нацбанк сможет использовать их при проверках по финмониторингу, а правоохранители — для расследований. Если вы (или ваша карточка) не участвовали ни в каком инциденте и не проходили в расследовании, то ваше фото никто никогда не увидит.

По словам опрошенных "Телеграфом" финансистов, нигде в мире людей не фотографируют во время финансовых операций с наличными в руках. Это ноу-хау Украины, где в последние годы устроили настоящую охоту за народом и его деньгами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине развернулась дискуссия вокруг новой банкноты номиналом 2000 гривен с изображением украинского поэта и диссидента Василия Стуса. В соцсетях стали спорить, является ли это решение формой признания Стуса или, наоборот, превращает его образ в элемент официального символизма.