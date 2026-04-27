Не нужно ничего доливать или разбавлять: простые хитрости, которые помогут сэкономить моющее средство

Эти простые советы применяются прямо во время мытья тарелок

Мытье посуды может требовать больше средства и времени, чем кажется, но это легко исправить с помощью простых приемов. Можно тратить меньше моющего средства, если немного изменить привычный способ мытья посуды.

Один из самых эффективных способов – предварительное замачивание посуды. Если посуду оставить в теплой воде на 10-15 минут, остатки пищи и жир размягчаются, и для мытья нужно гораздо меньше геля, как написал "Телеграф".

Еще один лайфхак относится к способу нанесения средства. Его лучше не лить прямо на посуду, а наносить на губку. Так средство расходуется более равномерно, не превышается нужное количество и уменьшается общий расход.

Немаловажную роль играет и температура воды. В теплой воде моющее средство работает значительно эффективнее, чем в холодной, поэтому жир быстрее растворяется и посуда отмывается быстрее, что позволяет использовать меньше геля.

Дополнительно для усиления эффекта можно использовать простой ингредиент – уксус. Добавление небольшой капли в воду помогает быстрее расщеплять жир, особенно на сковородках и тарелках после жарки.

Как сэкономить моющее средство и время при мытье посуды. Фото: сгенерированное искусственным интеллектом

