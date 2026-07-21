Посудомойка против раковины: что дешевле при нынешних тарифах (цифры вас удивят)

Главная разница между привычной раковиной и современной техникой заключается в принципе подачи воды

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Многие украинцы до сих пор верят в миф, что посудомоечная машина — это роскошь, которая "мотает" много воды. Однако в условиях, когда тариф на водоснабжение и водоотведение в некоторых городах Украины превышает 80 грн за кубометр, сухие цифры делают ситуацию не такой однозначной.

"Телеграф" рассказывает о том, что выгоднее — ручная мойка или технологии.

Сколько воды уходит на одну мойку?

Главная разница между привычной раковиной и современной техникой заключается в принципе подачи воды:

Ручная мойка (проточная вода): Когда вы моете гору посуды после обеда под открытым краном, расход составляет от 60 до 100 литров за один раз (в зависимости от напора и времени).

Когда вы моете гору посуды после обеда под открытым краном, расход составляет от за один раз (в зависимости от напора и времени). Посудомоечная машина: Техника работает по принципу рециркуляции — она фильтрует и гоняет одну и ту же воду под высоким давлением. За полный цикл сгорает всего 9–12 литров.

Если брать в расчет базовый сценарий — загрузка и мойка посуды один раз в день, то за месяц (30 дней) получается следующая картина:

При мойке руками под краном:

Расход в день: ~80 литров

Расход в месяц: 2 400 литров (2,4 м³)

Итого за воду в месяц: ~213,6 грн (при тарифе 89 гривен)

При использовании посудомойки:

Расход в день: ~10 литров

Расход в месяц: 300 литров (0,3 м³)

Итого за воду в месяц: ~26,7 грн (при тарифе 89 гривен)

Выгода только на воде: Экономия составляет более 180 гривен в месяц (почти 2 200 гривен в год) исключительно на водоснабжении и водоотведении.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о 3 способах уменьшить расходы на транспорт.