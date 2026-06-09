Что не так с масштабной пенсионной реформой в Украине: ИИ вынес вердикт

Одной из ключевых проблем, которую должна решить реформа, является обесценивание пенсий

Кабинет Министров представил концепцию пенсионной реформы, которая предусматривает переход к двухкомпонентной системе выплат, ограничение максимальных пенсий и постепенный отказ от специальных пенсий. Формально это попытка сделать систему более справедливой. Фактически — балансировка на грани финансовых возможностей государства.

"Телеграф" с помощью ИИ проанализировал имеющиеся данные об ожидаемой пенсионной реформе, и насколько она спасет ситуацию с пенсиями. Заметим, что законопроект на стадии разработки, а опрошенные "Телеграфом" депутаты Верховной Рады, занимающиеся вопросами социальной политики, сообщили, что пока не знают конкретных подробностей.

Что известно о реформе

Правительственная модель предполагает изменение подхода к начислению пенсий. Среди ключевых нововведений — введение гарантированного минимального уровня выплат, сокращение разрыва между наименьшими и наибольшими пенсиями. В частности, складываться пенсия будет из двух частей:

базовой, которую гарантирует государство (в идеале должно покрывать прожиточный минимум)

страховой, которая будет зависеть от стажа и уплаченных взносов.

Также планируется установление минимальной пенсии на уровне не ниже 6 000 гривен, а максимальная выплата в солидарной системе будет ограничена – ориентировочно до 10 прожиточных минимумов (около 26 000 гривен по текущим расчетам).

Отдельным направлением реформы есть постепенный переход от специальных пенсий к профессиональным пенсионным программам. Некоторые категории получателей должны делать пенсионные накопления через профессиональные взносы. По замыслу, это должно сохранять право на спецпенсию, даже если нет полного стажа, а также снизить нагрузку на солидарную пенсионную систему.

В Минсоцполитики подчеркивают, что профессиональные пенсии будут финансироваться не из государственного бюджета, а за счет дополнительных взносов работодателей и накопительных механизмов. Солидарная же система, согласно концепции, должна стать более самодостаточной: будут распределяться только те средства, которые фактически поступают в Пенсионный фонд.

Хватит ли у государства денег на новые идеи

ИИ акцентирует внимание на том, что главная задача реформы — перераспределить финансы внутри системы, ведь удержать выплаты на приличном уровне в нынешней солидарной системе без повышения налогов не удастся. Это также влияет на требования МВФ, чтобы пенсионная реформа не привела к дефициту пенсионного фонда.

Перераспределение средств произойдет, в частности, благодаря переводу получателей спецпенсий (прокуроров, судей, других категорий) на профессиональные накопительные программы. Также речь идет и об ограничении суммы гарантированной базовой пенсии от государства в случае, если ее страховая часть будет слишком большой. В частности, в феврале речь шла об ограничении размера страховой части в размере 50% от средней зарплаты (при средней зарплате в марте 23,2 тыс. грн эта сумма ориентировочно — 11,7 тыс. грн, однако заметим — учитывая озвученный максимальный уровень пенсии, эти данные могли потерять актуальность).

Также в пользу государства работает повышение необходимого страхового стажа, в частности — в 2028 году можно выйти на пенсию с 35 годами стажа.

Решит ли эта реформа проблемы украинской пенсионной системы

По мнению искусственного интеллекта, реформа является попыткой избавления солидарной системы от коллапса. Он отмечает, что это лишь тактический шаг, ведь есть ряд негативно влияющих факторов.

Среди них – демографическая часть. Количество работающих людей слишком мало в отношении количества пенсионеров. Система не способна создать деньги ниоткуда, а из-за войны, миграции и демографического кризиса налогоплательщиков не хватает.

На другой отрицательный момент указывал глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. По его мнению, бизнесу будет невыгодно показывать большие доходы, если, несмотря на уплату большего ЕСВ, у него отберут базовую часть пенсии, чтобы сократить разрыв.

Однако есть и положительные моменты, в частности это позволит выровнять дисбаланс в выплатах при одинаковом стаже, однако с разными годами выхода на пенсию. Также это упростит механизм начисления и снизит нагрузку на социальные услуги.

Вердикт ИИ — реформа – это вынужденный антикризисный шаг, а настоящим решением стала бы накопительная система пенсий, когда каждый собирает сам себе, и возвращение граждан в Украину. Однако для накопительной системы нужна низкая инфляция и стабильная экономика, которую во время войны сложно реализовать.

Ранее "Телеграф" объяснял, как в Украине рассчитывают пенсию. На нее напрямую влияет средняя зарплата.