SWEET.TV возвращает главное танцевальное шоу страны "Танцуют все". Объявлен первый судья нового сезона

Это история о том, как люди с совершенно разным опытом, стилем и бэкграундом собираются на одной площадке, чтобы говорить на одном языке — языке танца.

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После анонса возвращения проекта "Танцуют все" после 10-летнего перерыва национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV переходит к деталям и начинает знакомить зрителей с новой командой. шоу ждет перезапуск: полностью обновленный состав жюри и новые ведущие, которые добавят знакомому формату свежего дыхания.

"Искусство — это то, что объединяет нас в самые сложные времена. Это о вдохновении, о ментальном здоровье, о положительных эмоциях, в которых мы сейчас все нуждаемся, о будущих танцовщиках и нашем будущем. Обновленное шоу "Танцуют все" станет площадкой для того, чтобы молодые артисты были. объединяет", — говорит руководитель департамента больших развлекательных шоу SWEET.TV Originals Владимир Завадюк.

Первым, кто займет судейское кресло и будет помогать задавать этот ритм, станет человек, хорошо знающий проект изнутри. Чемпион мира по хип-хопу и один из самых титулованных стрит-танцовщиков Восточной Европы Максим Оробец присоединился к судейской команде проекта "Танцуют все". Максим был среди первых участников легендарного шоу. Сегодня как победитель более 500 танцевальных батлов, основатель танцевальных школ и ключевых street dance платформ страны будет помогать открывать новые имена украинской танцевальной индустрии.

"Для меня это было сильное начало и это перерождение легендарного шоу станет сильным началом для многих танцовщиков. Я прошел все звенья индустрии: танцовщика, педагога, хореографа и организатором величайших танцевальных мероприятий. Поэтому моя суперсила — видеть еще скрытый и не до конца раскрытый талант", — рассказывает судья и тренер шоу Максим Оробец.

За 25 лет в танцах Максим Оробец стал одним из самых титулованных танцовщиков Украины по количеству выигранных соревнований, взял золото на Чемпионате мира по хип-хопу в 2021 году в составе украинской тройки, руководил масштабными номерами для сотен танцовщиков одновременно в шоу "Майданс".

"Шоу – это тот момент, где тебя действительно раскрывают как личность. И это очень классная возможность влюбить всю страну в свой талант. У нас очень огромное количество невероятных заслуживающих личности, чтобы о них знали", — рассказывает Максим Оробец.

Новый сезон также создается в партнерстве с Superhumans Center. Одной из ключевых ценностей проекта станет поддержка инклюзивности и открытие новых возможностей талантливым людям независимо от жизненных обстоятельств. Команда приглашает к участию объединяющих талант, страсть и уникальный стиль без ограничений. Кастинг нового сезона "Танцуют все" на SWEET.TV уже открыт на сайте dance.sweet.tv.

Среди новинок сезона, онлайн-кастинг, выкладывая свой танец в соцсетях. 5 участников, которые соберут наибольшую поддержку аудитории в соцсетях, получат прямой билет на съемку. Участники шоу сразятся за главный приз 500 тысяч гривен.

В свое время "Танцуют все" стали настоящим культурным феноменом, открыв Украине десятки ярких талантов и влюбив миллионы зрителей в танец. Теперь шоу обретает новую жизнь — с новыми героями, новыми историями и новым поколением танцовщиков.