Работник "Сільпо" раскрыл секрет скидок: почему цена онлайн-заказа может удивить покупателей

В компании раскрыли нюансы расчета стоимости товаров

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Покупатели нередко сталкиваются с ситуацией, когда цена на один и тот же товар может отличаться при покупке в онлайн и офлайн. Главной причиной может быть то, что скидки и акционные предложения не суммируются между собой.

Об этом в социальной сети Threads рассказал работник онлайн-заказов сети супермаркетов "Сильпо". Он ответил на пост, в котором покупательница возмутилась разницей в ценах при заказе торта онлайн и в магазине.

В магазине "Наполеон" стоит 249 гривен за 1,3 кг, как указано на стикере, но она заказала его онлайн и в итоге торт обошелся в 486 гривен.

Пост в социальной сети Threads

Работник отдела онлайн-заказов говорит, что такая разница может возникать из-за особенностей применения скидок. То есть, акционные предложения между собой не суммируются и если на продукт уже действует одна скидка, получить сверху еще одну не получится.

"Так как вы заказываете заказ, там есть определенная скидка на товары, если вам добавляют что-то на кассе в этот же чек, то просто скидка с этого товара не добавляется. То есть скидка со скидкой не сумируется. Так как Наполеон сейчас акционный – цена отличается", — объяснил он.

Также работник добавил, что если бы "Наполеон" был пробит на обычной кассе, то цена была бы как на стикере.

В техподдержке покупательнице объяснили, что цена на стикере указана именно для офлайн магазина, а для онлайн-заказов стоимость может отличаться. При заказе продуктов покупателей просят ориентироваться на указанную в приложении цену.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "АТБ" чаще наказывает кассирш не за кражу товаров. Работница магазина раскрыла правду.