"Расплата за 2000-е": почему в трех западных областях самые низкие пенсии по Украине

Есть сразу несколько причин, по которым уровень выплат настолько низкий

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Разница между самыми "богатыми" и самыми "бедными" регионами по уровню пенсии превышает 4 тысячи гривен. Среди последних оказались западные области, где выплаты пенсионерам на уровень ниже.

Соответствующие данные опубликовал популярный украинский сервис для мониторинга и анализа открытых государственных данных "Опендатабот". Размер пенсий был оценен по регионам по состоянию на 1 июля 2026 года.

Согласно этой информации, разрыв между самым высоким и самым низким размерами пенсий в Украине составил почти 75% — более 4 200 гривен.

Средняя пенсия в Украине в июле 2026. График: "Опендатабот"

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие 3 самых "бедных" региона по пенсионным выплатам. В рейтинге оказались:

Тернопольская область — 5 657 грн (абсолютный антирекорд)

(абсолютный антирекорд) Черновицкая область — 5 839 грн

Закарпатская область — 5 918 грн

Средние пенсии в Украине. Инфографика: ПФУ

Почему западные области оказались внизу рейтинга?

Дело в том, что размер пенсии зависит не от достатка человека или его семьи, а от официального стажа и зарплаты, с которой на протяжении многих лет выплачивались взносы в Пенсионный фонд.

Всего можно выделить три причины, по которым Тернопольская, Черновицкая и Закарпатская области оказались в самом конце списка.

Трудовая миграция. Многие жители этих регионов в 2000-х годах уезжали на заработки за границу и довольно часто без официального оформления. Именно поэтому часть нынешних пенсионеров не имеет полного страхового стажа в Украине.

Многие жители этих регионов в 2000-х годах уезжали на заработки за границу и довольно часто без официального оформления. Именно поэтому часть нынешних пенсионеров не имеет полного страхового стажа в Украине. Низкие официальные зарплаты. Долгое время в сфере услуг, торговле, сельском хозяйстве, туризме были минимальные официальные зарплаты для минимизации налогов, остальную часть выдавали в "конвертах". Это напрямую повлияло на будущие пенсии.

Долгое время в сфере услуг, торговле, сельском хозяйстве, туризме были минимальные официальные зарплаты для минимизации налогов, остальную часть выдавали в "конвертах". Это напрямую повлияло на будущие пенсии. Меньше профессий с высокими выплатами. В промышленных областях высокую среднюю цифру формируют шахтеры, металлурги и другие работники с льготным стажем. А в западных регионах таких пенсионеров заметно меньше, потому и средний показатель пенсий остается ниже.

Какие самые "богатые" регионы

В первую тройку в рейтинге входят:

Киев — 9 901 грн

Донецкая область — 8 990 грн

Луганская область — 8 752 грн

Пенсионная система в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть пенсионеров может лишиться выплаты. Кто в списке и что делать.