SWEET.TV повертає головне танцювальне шоу країни "Танцюють всі". Оголошено першого суддю нового сезону

Це історія про те, як люди з абсолютно різним досвідом, стилем та бекграундом збираються на одному майданчику, щоб говорити однією мовою — мовою танцю

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Після анонсу повернення проєкту "Танцюють всі" після 10-річної перерви, національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV переходить до деталей і починає знайомити глядачів із новою командою. На шоу чекає перезапуск: повністю оновлений склад журі та нові ведучі, які додадуть знайомому формату свіжого дихання.

"Мистецтво — це те, що об'єднує нас у найскладніші часи. Це про натхнення, про ментальне здоров’я, про позитивні емоції, яких ми зараз всі потребуємо, про майбутніх танцівників і наше майбутнє. Оновлене шоу "Танцюють всі" стане майданчиком для того, аби молоді артисти творили в Україні. Тож, справді це ритм, що об'єднує", — каже керівник департаменту великих розважальних шоу SWEET.TV Originals Володимир Завадюк.

Першим, хто займе суддівське крісло та допомагатиме задавати цей ритм, стане людина, яка добре знає проєкт зсередини. Чемпіон світу з хіп-хопу та один із найтитулованіших стріт-танцівників Східної Європи Максим Оробець приєднався до суддівської команди проєкту "Танцюють всі". Максим був серед найперших учасників легендарного шоу. Сьогодні як переможець понад 500 танцювальних батлів, засновник танцювальних шкіл та ключових street dance платформ країни, допомагатиме відкривати нові імена української танцювальної індустрії.

"Для мене це був сильний початок і це переродження легендарного шоу стане сильним початком для багатьох танцівників. Я пройшов усі ланки індустрії: танцівника, педагога, хореографа і організатором найбільших танцювальних заходів. Тож моя суперсила — бачити ще прихований і не до кінця розкритий талант. Тому у нас засяють багато зірочок. Я можу їх побачити", — розповідає суддя та тренер шоу Максим Оробець.

За 25 років у танцях Максим Оробець став одним із найтитулованіших танцівників України за кількістю виграних змагань, взяв золото на Чемпіонаті світу з хіп-хопу у 2021 у складі української трійки, керував масштабними номерами для сотень танцівників одночасно у шоу "Майданс".

"Шоу – це той момент, де тебе дійсно розкривають як особистість. І це дуже класна можливість закохати усю країну в свій талант. У нас дуже величезна кількість неймовірних особистостей, які заслуговують, щоб про них знали", — розповідає Максим Оробець.

Новий сезон також створюється у партнерстві з Superhumans Center. Однією з ключових цінностей проєкту стане підтримка інклюзивності та відкриття нових можливостей для талановитих людей незалежно від життєвих обставин. Команда запрошує до участі тих, хто поєднує талант, пристрасть та унікальний стиль без обмежень. Кастинг нового сезону "Танцюють всі" на SWEET.TV уже відкрито на сайті dance.sweet.tv.

Серед новинок сезону, онлайн-кастинг, викладаючи свій танець у соцмережах. 5 учасників, які зберуть найбільшу підтримку аудиторії в соцмережах, отримають прямий квиток на зйомку. Учасники шоу змагатимуться за головний приз 500 тисяч гривень.

Свого часу "Танцюють всі" стали справжнім культурним феноменом, відкривши Україні десятки яскравих талантів і закохавши мільйони глядачів у танець. Тепер шоу отримує нове життя — з новими героями, новими історіями та новим поколінням танцівників.