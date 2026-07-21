Не 9 и не 10 тысяч: назвали размер пенсии, нужной для нормальной жизни в Украине

Размер выплат, получаемых украинцами сегодня, не может обеспечить комфортное существование

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Для более-менее нормальной жизни украинским пенсионерам нужна пенсия на уровне 12–15 тысяч гривен в месяц. В то же время выплаты в размере около 9-9,5 тысячи гривен, которые соответствуют реальному прожиточному минимуму по нынешним ценам, обеспечивают только базовое выживание.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил бывший вице-премьер-министр, министр труда и социальной политики Украины Павел Розенко.

По словам политика, если ориентироваться на расчеты Министерства социальной политики, реальный прожиточный минимум для пенсионеров сегодня составляет около 9–9,5 тысяч гривен. Однако эта сумма, по его мнению, не гарантирует комфортную жизнь.

Павел Розенко

Эксминистр подчеркнул, что такой пенсии хватает только для обеспечения необходимых физиологических потребностей. Речь идет о минимальном наборе продуктов и базовых расходах, позволяющих человеку не оказаться за пределом голода.

В то же время для более или менее адекватного уровня жизни, как считает Розенко, пенсионное обеспечение должно быть значительно выше.

"Для более или менее адекватного, достаточного существования пенсионное обеспечение должно быть на уровне 12-15 тысяч гривен ежемесячно. Это тот минимум, который обеспечивает людям хотя бы адекватный уровень питания и оплату (с помощью субсидий) всех коммунальных услуг", — отметил он.

Розенко также обратил внимание, что разница в стоимости жизни между Киевом и большинством других регионов Украины не столь велика, как принято считать. По его словам, цены во многих областных центрах почти не отличаются от столичных, поэтому низкие пенсии все равно сложно обеспечивают потребности людей независимо от места жительства.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, почему в Киеве пенсии самые высокие по стране: эксминистр назвал весомую причину.