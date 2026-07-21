"Ломаем глаза": почему мемориал памяти Фарион понравился не всем (фото)

Горожане спорят о том, насколько удобным оказалось художественное решение

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Мемориал, открытый во Львове ко второй годовщине убийства языковеда Ирины Фарион, из-за странного дизайнерского решения привлекает всё больше внимания. Люди жалуются, что прочитать цитаты на нём оказалось практически невозможно.

В социальной сети Threads была опубликована ветка, в которой обсуждают недостатки мемориала. В центре установлена медная стела с прорезанными словами "мова", "воля", "нація", "сила". Сквозь эти вырезы виден камень с двадцатью высказываниями Ирины Фарион, но как говорят жители города, их сложно прочесть и отдельные цитаты приходится буквально "вылавливать глазами".

"Сквозь эти вырезы в форме букв очень сложно прочитать некоторые цитаты Ирины Фарион. Также это не только мое личное мнение. Во время того, как я сидела возле мемориала, я слышала жалобы от жителей этого района на этот счет", — пишет автор поста.

В комментариях под постом также выражают недовольство внешним видом самого мемориального пространства. Некоторым сама композиция кажется неудачной и не отражающей личность Ирины Фарион.

"Выглядит, как электрощиток"

"Неудачная композиция"

"Это ужас какой-то"

Комментарии из Threads

Комментарии из Threads

Комментарии из Threads

Комментарии из Threads

Мемориальное пространство в честь Ирины Фарион

В воскресеннье, 19 июля, на улице Томаша Масарика во Львове, где Ирина Фарион получила смертельное ранение, открыли сквер и мемориальное пространство в ее честь.

На открытии присутствовали городской глава Андрей Садовый, дочь Ирины Фарион София Особа, а также друзья и коллеги языковеда.

"Сегодня, во вторую годовщину убийства мамы, мы открываем памятную стелу — стелу, которая будет жить и говорить словами и цитатами Ирины Фарион. (…) Каждый, кто будет подходить к этой стеле, будет понимать, что ее идеи — вечны. "Говорити українською означає панувати" — именно эта цитата также здесь. Язык — это оружие, язык — это граница. Но самое худшее, что может быть сейчас, — это то, что мы до сих пор не посадили Зинченко. Борьба продолжается", — цитирует слова Софии Особы "Суспільне".

Мемориальное пространство в честь Ирины Фарион. Фото: Львовский горсовет

Мемориальное пространство в честь Ирины Фарион. Фото: Львовский горсовет

Как сказали в пресс-службе Львовского городского совета, авторами проекта стала команда архитекторов Guess Line Architects: Андрей Лесюк, Михаил Когут, Екатерина Иващук, Ярослав Иваськив, Матвей Кузьмук, Ирина Чабаник, Анна Фитель и Егор Перепелюк. В состав команды вошли и бывшие студенты профессора, создававшие пространство с особым уважением и ответственностью.

Мемориальное пространство в честь Ирины Фарион. Фото: Львовский горсовет

Мемориальное пространство в честь Ирины Фарион. Фото: Львовский горсовет

Согласно замыслу авторов, это не традиционный памятник. Мемориальную стелу создали как простор для взаимодействия, осмысления и познания фигуры Ирины Фарион. Одна из цитат, которая скрыта в меориале — "Мова — це скеля, на якій стоїть велика українська споруда".

Вокруг пространства памяти высадили платаны, сливы, клены и черемуху, а также многолетние декоративные растения и кустарники.

Уже второй год продолжаются суды над подозреваемым в убийстве Ирины Фарион Вячеславом Зинченко. Языковед была убита в результате покушения, которое произошло 19 июля 2024 года во Львове. Фарион после стрельбы была госпитализирована в критическом состоянии, ее экстренно прооперировали. Однако в тот же вечер врачи констатировали смерть из-за полученного ранения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на могиле Ирины Фарион все еще нет памятника. Как место выглядит сейчас.