Силой отдали в музыкальную школу. "Мадяр" впервые откровенно вспомнил о детстве и раскрыл секреты успеха (видео)

Военный рассказал, как формировался его характер

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Командующий Сил беспилотных систем ВСУ, основатель подразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр" впервые поделился воспоминаниями о своем детстве и рассказал, что помогло сформировать его характер. По словам военного, решающую роль сыграли не армия или военное образование, а первая учительница, строгое родительское воспитание, математика и семь лет обучения в музыкальной школе.

Об этом он рассказал в интервью британскому журналисту Кейлину Робертсону. Бровди признался, что любовь к анализу и планированию у него появилась еще в первом классе. Он с благодарностью вспоминает свою первую учительницу, создавшую между двумя учениками настоящее соперничество.

"Я очень благодарен своей первой учительнице. Она с первого класса создала такие соревновательные условия двух умников, кто быстрее разберется в математике. Это был я и еще один мальчик. Она в свое время дала тот волшебный толчок", — сказал "Мадяр"

По его словам, именно обычные примеры типа "два плюс два" впоследствии стали основой для стратегического мышления. Кроме школы, большое влияние на него оказали родители. Бровди рассказал, что в детстве активно занимался спортом, плавал, а после одного конфликта его отдали еще и в спортзал, чтобы умел постоять за себя.

"На цифрах в дальнейшем складывается все. Эти 2+2 открывают неограниченные возможности для планирования, анализа, постановки целей, контроля их выполнения и планирования следующих этапов", — объяснил командующий

Роберт Бровди и Кейлин Робертсон. Фото: скриншот с видео

Однако недовольство у мальчика вызвала музыкальная школа, куда родители записали его без права выбора. По его словам, первые три дня были интересными, а затем это стало "настоящим сверхусилием". Впрочем, Бровди признает, что именно это уберегло его от плохого окружения.

"В Советском Союзе дети проводили свободное время в подвалах. А у подвалов были плохие последствия — курение, алкоголь и все остальное. Чтобы я там не сидел, родители отправили меня в музыкальную школу", — рассказал военный

Впоследствии он был включен в оркестр народных инструментов, где он исполнял главную партию. Именно тогда, говорит Мадяр, он впервые осознал, что успех большой команды может зависеть от одного человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Роберта "Мадяра" Бровди. Они вместе уже 30 лет.