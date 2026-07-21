Силою віддали в музичну школу. "Мадяр" вперше відверто згадав про дитинство та розкрив секрети успіху (відео)

Військовий розповів, як формувався його характер

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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, засновник підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді з позивним "Мадяр" уперше поділився спогадами про своє дитинство та розповів, що саме допомогло сформувати його характер. За словами військового, вирішальну роль відіграли не армія чи військова освіта, а перша вчителька, суворе батьківське виховання, математика й сім років навчання у музичній школі.

Про це він розповів в інтерв'ю британському журналісту Кейліну Робертсону. Бровді зізнався, що любов до аналізу та планування у нього з'явилася ще у першому класі. Він із вдячністю згадує свою першу вчительку, яка створила між двома учнями справжнє суперництво.

"Я дуже вдячний своїй першій вчительці. Вона з першого класу створила такі змагальні умови двох розумників, хто швидше розбереться в математиці. Це був я і ще один хлопчик. Вона свого часу дала той чарівний поштовх", — сказав "Мадяр"

За його словами, саме звичайні приклади на кшталт "два плюс два" згодом стали основою для стратегічного мислення. Окрім школи, важливий вплив на нього мали батьки. Бровді розповів, що в дитинстві активно займався спортом, плавав, а після одного конфлікту його віддали ще й до спортзалу, щоб умів постояти за себе.

"На цифрах у подальшому складається повністю все. Ці 2+2 відкривають необмежені можливості для планування, аналізу, постановки цілей, контролю їх виконання і планування наступних етапів", — пояснив командувач

Роберт Бровді та Кейлін Робертсон. Фото: скріншот з відео

Проте невдоволення у хлопця викликала музична школа, куди батьки записали його без права вибору. За його словами, перші три дні були цікавими, а потім це стало "справжнім надзусиллям". Втім, Бровді визнає, що саме це вберегло його від поганого оточення:

"У Радянському Союзі діти проводили вільний час у підвалах. А підвали мали погані наслідки — куріння, алкоголь і все інше. Щоб я там не сидів, батьки відправили мене в музичну школу", — розповів військовий

Згодом його включили до оркестру народних інструментів, де він виконував головну партію. Саме тоді, каже "Мадяр", він уперше усвідомив, що успіх великої команди може залежати від однієї людини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Роберта "Мадяра" Бровді. Вони разом вже 30 років.