Эта черта объединяет большинство людей, рожденных в СССР

Советские люди могли выживать в любых условиях, но радоваться сегодняшнему дню могли далеко не все

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Большинство рожденных и выросших в СССР людей можно охарактеризовать одной фундаментальной чертой. Речь идет о глубинной психологической стойкости, совмещенной с привычкой рассчитывать исключительно на свои силы.

К такому выводу пришел искусственный интеллект Gemini в ответ на соответствующий запрос "Телеграфа". По мнению ИИ, данное поколение сформировалось в условиях дефицита, постоянных перемен и глобальной нестабильности, когда привычные правила игры могли рухнуть в один момент.

Отсюда вытекают и другие узнаваемые особенности этого поколения:

Культ "на черный день" и запасливость. Умение хранить вещи "на всякий случай", ничего не выбрасывать зря (будь то пакетики, баночки или старая одежда) и всегда иметь стратегический запас продуктов.

Умение хранить вещи "на всякий случай", ничего не выбрасывать зря (будь то пакетики, баночки или старая одежда) и всегда иметь стратегический запас продуктов. Сверхпрактичность и навык "починить все самому". Если что-то сломалось, это не выбрасывают — это чинят, клеят, штопают или приспосабливают под совершенно другие нужды.

Если что-то сломалось, это не выбрасывают — это чинят, клеят, штопают или приспосабливают под совершенно другие нужды. Синдром отложенной жизни. Привычка беречь красивую посуду "для гостей", парадный сервиз — в сервант, а хорошие вещи — "на выход", который может так никогда и не наступить.

Привычка беречь красивую посуду "для гостей", парадный сервиз — в сервант, а хорошие вещи — "на выход", который может так никогда и не наступить. Стержень терпения и выносливости. Умение переносить трудности молча, не жаловаться по мелочам, работать на износ и справляться с кризисами без внешней помощи.

ИИ отмечает, что данная черта характера одновременно была и защитным механизмом, и тяжелым багажом для советских людей, которые могли выживать в любых обстоятельствах, но часто не могли радоваться дню сегодняшнему без тревоги за завтрашний день.

Напомним, у многих людей, рожденных в СССР, есть привычка жить по принципу "сначала работа, потом все остальное". В психологии это называется синдромом отложенной жизни. Такой подход не позволяет наслаждаться моментом и вызывает чувство вины за отдых или развлечение. Более подробно о том, почему так происходит, в комментарии "Телеграфу" рассказал психолог и психотерапевт, член Европейской ассоциации транзактного анализа Сергей Твардиевич.