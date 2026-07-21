Ця риса поєднує більшість людей, народжених у СРСР

Радянські люди могли виживати за будь-яких умов, але радіти сьогоднішньому дню могли далеко не всі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Більшість людей, що народилися й виросли в СРСР, можна схарактеризувати однією фундаментальною рисою. Йдеться про глибинну психологічну стійкість, поєднану зі звичкою розраховувати виключно на свої сили.

Такого висновку дійшов штучний інтелект Gemini у відповідь на відповідний запит "Телеграфа". На думку ШІ, це покоління сформувалося в умовах дефіциту, постійних змін та глобальної нестабільності, коли звичні правила гри могли впасти в один момент.

Звідси випливають інші відомі особливості цього покоління:

Культ "на чорний день" та запасливість. Вміння зберігати речі "про всяк випадок", нічого не викидати (чи то пакетики, баночки чи старий одяг) і завжди мати стратегічний запас продуктів.

Вміння зберігати речі "про всяк випадок", нічого не викидати (чи то пакетики, баночки чи старий одяг) і завжди мати стратегічний запас продуктів. Надпрактичність і уміння "полагодити все самому". Якщо щось зламалося, це не викидають – це ремонтують, клеять, штопають чи пристосовують під зовсім інші потреби.

Якщо щось зламалося, це не викидають – це ремонтують, клеять, штопають чи пристосовують під зовсім інші потреби. Синдром відкладеного життя. Звичка берегти гарний посуд "для гостей", парадний сервіз — у сервант, а гарні речі — "на вихід", який може ніколи так і не наступити.

Звичка берегти гарний посуд "для гостей", парадний сервіз — у сервант, а гарні речі — "на вихід", який може ніколи так і не наступити. Стрижень терпіння та витривалості. Вміння переносити труднощі мовчки, не скаржитися на дрібниці, працювати на знос і справлятися з кризами без зовнішньої допомоги.

ШІ зазначає, що дана риса характеру одночасно була і захисним механізмом, і важким багажем для радянських людей, які могли виживати за будь-яких обставин, але часто не могли радіти сьогоднішньому дню без тривоги за завтрашній день.

Нагадаємо, у багатьох людей, народжених у СРСР, є звичка жити за принципом "спочатку робота, потім інше". У психології це називається синдромом відкладеного життя. Такий підхід не дозволяє насолоджуватися моментом і викликає почуття провини за відпочинок чи розвагу. Докладніше про те, чому так відбувається, у коментарі "Телеграфу" розповів психолог та психотерапевт, член Європейської асоціації транзактного аналізу Сергій Твардієвич.