Попробуйте и не пожалеете: как постирать шлепки в машинке, чтобы не испортить их

Не вся летняя обувь нуждается в ручной чистке — некоторые модели можно освежить в стиральной машине

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Летняя обувь быстро покрывается пылью, песком и следами пота. Многие моют их вручную, однако некоторые модели можно безопасно очистить и в стиральной машине. Главное — соблюдать правильный режим стирки, чтобы обувь не потеряла форму.

Подробнее о том, как это правильно сделать, рассказали специалисты Flojos.

Перед тем как положить шлепки в барабан, их следует немного подготовить. Для этого достаточно смыть основную грязь с помощью губки, воды и небольшого количества моющего средства. Сильно оттирать поверхность не нужно – достаточно убрать пыль и засохшую грязь.

Освежить обувь – легко

После этого обувь можно стирать в стиральной машине. Эксперты советуют использовать только холодную воду, ведь горячая может привести к деформации материала. Также следует выбрать деликатный режим без отжима или с минимальными оборотами и добавить совсем немного стирального средства.

После завершения цикла шлепанцы следует тщательно промыть чистой водой, чтобы удалить остатки моющего средства, а затем оставить сушиться естественным способом. Лучше всего делать это на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом месте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о простых методах, как вернуть цвет белым кроссовкам.