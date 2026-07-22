Забудьте о подвявших помидорах: секрет испанской бабушки спасет овощи даже в жару

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Сохранение свежести помидоров может быть довольно сложной задачей, особенно в жаркие летние дни. К счастью, опытные домохозяйке уже давно придумали, как продлить жизнь овощам без лишних затрат.

Об этом пишет TN, ссылаясь на испанскую бабушку-повара Кончиту. Она рассказала, что секрет заключается в хранении помидоров в бумажном пакете вместе с половинкой луковицы.

Как это работает

Бумажный пакет, поскольку он позволяет помидорам дышать, не задерживая влагу, что крайне важно для предотвращения их размягчения. В отличие от пластиковых пакетов, бумажные пакеты впитывают избыток влаги и способствуют циркуляции воздуха.

Лук выделяет аллилсульфид — "дезинфицирующее" природное соединение.

Хранение помидоров

"Поместите помидоры в бумажный пакет с половинкой разрезанной луковицы. Лук выделяет аллилсульфид, который предотвращает рост бактерий и плесени", — объяснила Кончита.

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