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Забудьте про зів’ялі помідори: секрет іспанської бабусі врятує овочі навіть у спеку

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Зберігання овочів Новина оновлена 22 липня 2026, 13:36
Зберігання овочів. Фото Колаж "Телеграфу"

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Збереження свіжості помідорів може бути досить складним завданням, особливо у спекотні літні дні. На щастя, досвідчені домогосподарки вже давно вигадали, як продовжити життя овочам без зайвих витрат.

Про це пише TN, посилаючись на іспанську бабусю-кухарку Кончіту. Вона розповіла, що секрет полягає у зберіганні помідорів у паперовому пакеті разом із половинкою цибулини.

Як це працює

  • Паперовий пакет дозволяє помідорам дихати, не затримуючи вологу, що вкрай важливо для запобігання їх розм’якшенню. На відміну від пластикових пакетів, паперові пакети вбирають надлишок вологи та сприяють циркуляції повітря.
  • Цибуля виділяє аллілсульфід — "дезинфікуючу" природну сполуку.
Зберігання помідорів

"Помістіть помідори у паперовий пакет із половинкою розрізаної цибулини . Цибуля виділяє аллілсульфід, який запобігає росту бактерій та цвілі", — пояснила Кончіта.

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Теги:
#Помідори #Літо #Лайфхак