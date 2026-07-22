Забудьте про зів’ялі помідори: секрет іспанської бабусі врятує овочі навіть у спеку

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Збереження свіжості помідорів може бути досить складним завданням, особливо у спекотні літні дні. На щастя, досвідчені домогосподарки вже давно вигадали, як продовжити життя овочам без зайвих витрат.

Про це пише TN, посилаючись на іспанську бабусю-кухарку Кончіту. Вона розповіла, що секрет полягає у зберіганні помідорів у паперовому пакеті разом із половинкою цибулини.

Як це працює

Паперовий пакет дозволяє помідорам дихати, не затримуючи вологу, що вкрай важливо для запобігання їх розм’якшенню. На відміну від пластикових пакетів, паперові пакети вбирають надлишок вологи та сприяють циркуляції повітря.

Цибуля виділяє аллілсульфід — "дезинфікуючу" природну сполуку.

Зберігання помідорів

"Помістіть помідори у паперовий пакет із половинкою розрізаної цибулини . Цибуля виділяє аллілсульфід, який запобігає росту бактерій та цвілі", — пояснила Кончіта.

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