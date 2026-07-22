Забудьте про зів’ялі помідори: секрет іспанської бабусі врятує овочі навіть у спеку
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Збереження свіжості помідорів може бути досить складним завданням, особливо у спекотні літні дні. На щастя, досвідчені домогосподарки вже давно вигадали, як продовжити життя овочам без зайвих витрат.
Про це пише TN, посилаючись на іспанську бабусю-кухарку Кончіту. Вона розповіла, що секрет полягає у зберіганні помідорів у паперовому пакеті разом із половинкою цибулини.
Як це працює
- Паперовий пакет дозволяє помідорам дихати, не затримуючи вологу, що вкрай важливо для запобігання їх розм’якшенню. На відміну від пластикових пакетів, паперові пакети вбирають надлишок вологи та сприяють циркуляції повітря.
- Цибуля виділяє аллілсульфід — "дезинфікуючу" природну сполуку.
"Помістіть помідори у паперовий пакет із половинкою розрізаної цибулини . Цибуля виділяє аллілсульфід, який запобігає росту бактерій та цвілі", — пояснила Кончіта.
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