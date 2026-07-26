Как почистить много чеснока за несколько минут: кухонный лайфхак, который стоит попробовать (видео)

Чеснок – один из тех продуктов, без которых сложно представить домашнюю кухню.

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Его добавляют к мясу, овощам, соусам, супам и консервации, а в сезон заготовок количество зубчиков, которые нужно почистить, может измеряться десятками.

В это время обычная чистка чеснока превращается в настоящее испытание. Кожа прилипает к пальцам, мелкие кусочки разлетаются по кухне, а руки еще долго сохраняют характерный запах. Если нужно почистить сразу целую головку или даже несколько, на эту процедуру можно потратить много времени. Впрочем, существует простой способ значительно облегчить задачу. Для этого понадобится обычная горячая вода. Об этом говорится на YouTube-канале "Daen’s Kitchen".

Как быстро почистить много чеснока

Сначала разделите головку чеснока на отдельные зубчики и сложите в миску. Затем залейте чеснок крутым кипятком и оставьте примерно на пять минут. Горячая вода поможет размягчить сухую оболочку, окутывающую зубчики. После этого кожура должна отходить гораздо легче – во многих случаях ее можно просто снять пальцами без длительного подцепки ножом.

После очищения при необходимости можно срезать с зубчиков жесткие кончики. Сам чеснок остается пригодным для дальнейшего использования в привычных блюдах. Этот способ особенно удобен, если нужно быстро подготовить большое количество чеснока для соуса, маринада, домашних заготовок или праздничного ужина.

Что делать, если не хочется использовать кипяток

Для тех, кто не торопится, есть альтернативный вариант. Зубчики можно залить обычной холодной водой и оставить на один-два часа.

Этот метод требует больше времени, зато не предполагает использование кипятка. После замачивания оболочка может стать более мягкой, благодаря чему ее будет проще снять.

Вместе с тем, следует учитывать, что для ежедневного приготовления небольшого количества пищи такие способы могут быть лишними. Если вам нужно почистить всего два-три зубчика, быстрее всего сделать это обычным ножом или чеснодавкой. А вот когда речь идет о большом количестве чеснока, замачивание действительно может сэкономить время и силы.

Не спешите выбрасывать чесночную шелуху

Есть еще один интересный совет для тех, кто часто готовит чеснок. После очищения не обязательно сразу выбрасывать всю шелуху. Его можно использовать для ароматизации домашнего бульона. При длительной варке оболочка отдает часть своего аромата, поэтому ее иногда добавляют к овощным или мясным бульонам вместе с другими ароматическими ингредиентами.

В то же время использовать следует только чистую шелуху от качественного чеснока, а перед приготовлением ее нужно хорошо промыть. Если оболочка загрязнена или имеет признаки порчи, лучше ее не использовать.

Еще один вариант — высушить шелуху и измельчить ее вместе с сухими специями, получив ароматную добавку для домашних блюд.

Так что в следующий раз, когда вам нужно будет почистить много чеснока, не спешите вооружаться ножом и тратить время на каждый зубчик отдельно. Несколько минут в горячей воде могут сделать кожуру гораздо более податливой, а сам процесс очистки гораздо быстрее и проще.