Пожары и разрушения: Киев ночью бомбили баллистикой, появились фото последствий

В результате удара пострадали жилые и нежилые объекты

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В ночь на 26 июля Россия совершила атаку по Киеву. Под ударом оказались сразу несколько районов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр города Виталий Кличко. По его словам, в столице были зафиксированы пожары и повреждения.

В Шевченковском районе обломки упали на 18-этажное здание. Произошло возгорание на уровне 7-8 этажей.

В Соломенском в результате падения обломков возгорания на территории нежилой застройки.

В Деснянском районе горят автомобили и парковки.

Экстренные службы направляются на места.

В 00:21 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северного направления. Мониторинги сообщали о запуске беспилотных летательных аппаратах в сторону Киевской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия ударила баллистикой по выставке вооружения в Киеве. В результате атаки есть множество жертв и пострадавших. Как выяснилось в итоге, под обстрел попал частный спортивный комплекс, а не военный объект, как сначала заявил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик.