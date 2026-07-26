Пожары и разрушения: Киев ночью бомбили баллистикой, появились фото последствий
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В результате удара пострадали жилые и нежилые объекты
В ночь на 26 июля Россия совершила атаку по Киеву. Под ударом оказались сразу несколько районов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр города Виталий Кличко. По его словам, в столице были зафиксированы пожары и повреждения.
- В Шевченковском районе обломки упали на 18-этажное здание. Произошло возгорание на уровне 7-8 этажей.
- В Соломенском в результате падения обломков возгорания на территории нежилой застройки.
- В Деснянском районе горят автомобили и парковки.
- Экстренные службы направляются на места.
В 00:21 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северного направления. Мониторинги сообщали о запуске беспилотных летательных аппаратах в сторону Киевской области.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия ударила баллистикой по выставке вооружения в Киеве. В результате атаки есть множество жертв и пострадавших. Как выяснилось в итоге, под обстрел попал частный спортивный комплекс, а не военный объект, как сначала заявил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик.