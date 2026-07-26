Ароматы из прошлого века, которые покорили 2026 год: чем пахли наши бабушки и почему это снова модно

Это запахи ушедшей эпохи и изысканного стиля

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Мода циклична, и это касается не только одежды или аксессуаров. В 2026 году парфюмерный мир все чаще обращается к ароматам, которые десятилетиями считались классикой. Композиции, популярные еще в середине прошлого века, снова привлекают внимание тех, кто ищет элегантный и узнаваемый аромат.

Эксперты издания instyle отмечают, что после нескольких сезонов увлечения сладкими гурманскими композициями с нотами карамели, ванили или фисташки все больше людей возвращаются к цветочным, древесным и альдегидным ароматам. Именно они многие годы ассоциировались с изящным стилем женщин 1950–1960-х годов.

Ароматы, вновь переживающие волну популярности

Calèche от Hermès

Этот аромат французского бренда появился в 1961 году и стал первым женским духом модного дома. Он сочетает цитрусовую свежесть с цветочными нотами розы, жасмина и иланг-иланга, а завершают композицию ирис и древесные аккорды. Сегодня его выбирают поклонницы сдержанной классики.

Духи Calèche от Hermès. Фото: eva.ua

Shalimar от Guerlain

Несмотря на то, что духи выпустили еще в 1925 году, они оставались одним из символов женской элегантности и в 1960-х. Композиция сочетает бергамот, цитрусовые, жасмин, розу, пачули, ветивер, ваниль и сандаловое дерево. Именно этот аромат многие называют одним из самых известных в мировой парфюмерии.

Духи Shalimar от Guerlain. Фото: eva.ua

Ô de Lancôme

Для тех, кто предпочитает более легкие композиции, этот аромат стал настоящей находкой. Он сочетает лимон, бергамот, мандарин, базилик, розмарин и дубовый мох, оставляя свежий и ненавязчивый шлейф. Даже спустя десятилетия духи не потеряли своей актуальности.

Духи Ô de Lancôme. Фото: aromateque.com.ua

Diorissimo от Dior

Еще один легендарный аромат, который и сегодня остается символом цветочной классики. В его композиции главную роль играют ландыш, жасмин и иланг-иланг. Благодаря нежному звучанию Diorissimo уже много лет входит в список культовых духов бренда.

Духи Diorissimo от Dior. Фото: lolitka.com.ua

Chanel №5

Об этом аромате знают даже те, кто не интересуется парфюмерией. Созданный еще в первой половине ХХ века, он стал подлинной легендой благодаря характерному альдегидно-цветочному звучанию. Chanel №5 до сих пор остается одним из самых узнаваемых и продаваемых ароматов в мире.

Духи Chanel №5. Фото: eva.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие забытые ароматы с 90-х неожиданно вернулись к моде. Для многих эти запахи становятся своеобразной машиной времени.