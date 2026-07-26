Як почистити багато часнику за кілька хвилин: кухонний лайфхак, який варто спробувати (відео)

Часник — один із тих продуктів, без яких складно уявити домашню кухню.

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Його додають до м'яса, овочів, соусів, супів і консервації, а в сезон заготівель кількість зубчиків, які потрібно почистити, може вимірюватися десятками.

Саме тоді звичайне чищення часнику перетворюється на справжнє випробування. Шкірка прилипає до пальців, дрібні шматочки розлітаються по кухні, а руки ще довго зберігають характерний запах. Якщо потрібно почистити одразу цілу головку або навіть кілька, на цю процедуру можна витратити чимало часу. Втім, існує простий спосіб значно полегшити завдання. Для цього знадобиться звичайна гаряча вода. Про це йдеться на YouTube-каналі "Daen's Kitchen".

Як швидко почистити багато часнику

Спочатку розділіть головку часнику на окремі зубчики та складіть їх у миску. Потім залийте часник окропом і залиште приблизно на п'ять хвилин. Гаряча вода допоможе розм'якшити суху оболонку, яка огортає зубчики. Після цього шкірка має відходити набагато легше — у багатьох випадках її можна просто зняти пальцями без тривалого підчіплювання ножем.

Після очищення за потреби можна зрізати з зубчиків тверді кінчики. Сам часник при цьому залишається придатним для подальшого використання у звичних стравах. Цей спосіб особливо зручний, якщо потрібно швидко підготувати велику кількість часнику для соусу, маринаду, домашніх заготовок або святкової вечері.

Що робити, якщо не хочеться використовувати окріп

Для тих, хто не поспішає, є альтернативний варіант. Зубчики можна залити звичайною холодною водою та залишити на одну-дві години.

Цей метод потребує більше часу, зате не передбачає використання окропу. Після замочування оболонка також може стати м'якшою, завдяки чому її буде простіше зняти.

Водночас варто враховувати, що для щоденного приготування невеликої кількості їжі такі способи можуть бути зайвими. Якщо вам потрібно почистити лише два-три зубчики, найшвидше зробити це звичайним ножем або часникодавкою. А ось коли йдеться про велику кількість часнику, замочування справді може заощадити час і сили.

Не поспішайте викидати часникове лушпиння

Є ще одна цікава порада для тих, хто часто готує часник. Після очищення не обов'язково одразу викидати все лушпиння. Його можна використати для ароматизації домашнього бульйону. Під час тривалого варіння оболонка віддає частину свого аромату, тому її іноді додають до овочевих або м'ясних бульйонів разом з іншими ароматними інгредієнтами.

Водночас використовувати варто лише чисте лушпиння від якісного часнику, а перед приготуванням його потрібно добре промити. Якщо оболонка забруднена або має ознаки псування, краще її не використовувати.

Ще один варіант — висушити лушпиння та подрібнити його разом із сухими спеціями, отримавши ароматну добавку для домашніх страв.

Тож наступного разу, коли вам потрібно буде почистити багато часнику, не поспішайте озброюватися ножем і витрачати час на кожен зубчик окремо. Кілька хвилин у гарячій воді можуть зробити шкірку значно податливішою, а сам процес очищення — набагато швидшим і простішим.