Вічні жителі підвалів: вчені виявили особливу міську форму комарів, яким не потрібна кров для розмноження

"Міські" комарі починають жахати людей раніше, аніж їхні дикі родичі

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Комар звичайний (Culex pipiens) є найпоширенішим в Україні. При цьому особлива форма цього кровопивці зуміла пристосуватися до міст.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Віктор Шпарик.

Вчені виявили, що Culex pipiens, які мешкають у підвалах та технічних приміщеннях, відрізняються від родичів із дикої природи. Головна особливість "міських" комарів у тому, що їхні самки не потребують крові для першої кладки яєць — їм достатньо поживних речовин, які накопичила личинка, коли жила у воді.

Так, їй не потрібно пити кров, щоби відкласти перші яйця. Вони відкладають наступне покоління, і це також може без пиття відкласти яйця. Таким чином вони можуть жити у теплих підвалах практично вічно. Віктор Шпарик

Шпарик зазначив, що цьому сприяє температура у підвалах та інших нежитлових приміщеннях — вона набагато вища ніж у навколишньому середовищі, у тому числі й узимку. До слова, аномально теплі зими сприяють тому, що "міські" комарі дуже рано навесні виходять на "полювання".

І через аномально теплі зими… ця діапауза у них скоротилася. Вони дуже рано виходять навесні. Це задокументовано для всієї Європи – там через теплі зими комарі також прокидаються набагато швидше. Тож якщо узагальнити: так, є особлива форма комарів, які зимують у підвалах. Віктор Шпарик

Віктор Шпарик/Фото: kbe.cnu.edu.ua

При цьому комарі не виносять аномальної спеки. Під час неї вони ховаються й не виходять на полювання.