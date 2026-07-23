Почти как у президента: сколько сейчас зарабатывают кассиры в "АТБ"

Оклады в торговой сети продолжают расти, хотя еще не дотягивают до средней зарплаты в Украине

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Средняя зарплата кассиров в "АТБ" постоянно растет и почти вплотную приблизилась к окладу президента Украины. По сравнению с мартом она увеличилась на несколько тысяч гривен и в зависимости от региона составляет до 27 тысяч гривен. А официальная зарплата президента приблизительно 28 тысяч.

Отследить среднюю зарплату у "АТБ" можно по данным сайта Work.ua. Текущие объявления в июле 2026 года предлагают вакансии с зарплатами в Киеве в 27 тысяч грн и в областях со значительно меньшим. К примеру, 22 тысячи гривен в Хмельницком.

Вакансия продавца-консультанта в АТБ в Киеве

Вакансия продавца-консультанта в АТБ в Хмельницком

Что касается зарплаты президента, то из его декларации следует, что в месяц на главной работе он получает примерно 28 тысяч. В то же время имеет немало других источников дохода. Подробнее: Ниже средней по Украине? Стало известно, какая зарплата у Зеленского (декларация).

Годовая зарплата Зеленского за 2025/Скриншот

Интересно, что, по данным Государственной службы статистики, ни такая зарплата президента, ни зарплата кассира до средней зарплаты по Украине в целом не дотягивают. По состоянию на май средняя заработная плата по Украине составила 30 515 грн. Заметим, по данным того же агрегатора вакансий, средняя зарплата кассира в Украине составляет 23 тысячи гривен и растет в течение 2026 года.

Изменение платы кассира в Украине/Скриншот

Ранее "Телеграф" рассказывал, в какой период украинцы реально имели наибольшую покупательную способность. И это не период легендарного "доллара по восемь".