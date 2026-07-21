Если верить статистике, лучше всего мы жили именно перед большой войной

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Самыми богатыми украинцы были не тогда, когда доллар стоил 8 гривен, как принято считать. На самом деле средняя зарплата в Украине имела высокую покупательную способность по базовой корзине товаров за все годы Независимости (1991 по 2026) в ноябре-декабре 2021 года, незадолго перед полномасштабным вторжением России.

Такой анализ на основе официальных данных Госстата Украины по Индексу реальной заработной платы (учитывает рост зарплаты минус инфляция), для "Телеграфа" сделал искусственный интеллект Gemini. Несмотря на популярный миф о "золотых временах доллара по 8", именно в 2021 году покупательная способность украинцев (по показателю средней зарплаты) была наивысшей всего более 35 лет независимой Украины. В то же время, официальный курс доллара был на уровне 8 гривен в период с 2009 по 2014 год.

Итак, средняя зарплата в 2013 году, когда доллар стоил 8 гривен, была на уровне 3 265 грн (400 долларов). В конце 2021 года доллар стоил 27,20 грн, а средняя зарплата была 17 453 грн (или 640 долларов).

Реальная покупательная способность в 2013 году была ниже уровня 2021 года на 30%. В период с 2016 по 2021 год реальная зарплата в Украине росла в среднем на 10–12% каждый год. Даже учитывая рост цен, увеличение доходов ощутимо опережало инфляционные потери.

Миф о золотых временах доллара по 8 гривен развенчан. Инфографика: Телеграф/ИИ

Так, в 2021 году на среднюю зарплату украинцы имели возможность купить больше электроники, бытовой техники, одежды и горючего, чем в 2013 году. Для наглядности возьмем стоимость Биг-Мака: если в 2013 году на среднюю зарплату можно было купить около 170 Биг-Маков, в декабре 2021 года уже более 250.

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