Майже як у президента: скільки зараз заробляють касири в "АТБ"

Оклади у торговельній мережі продовжують зростати, хоча ще не дотягують до середньої зарплати в Україні

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Середня зарплата касирів в "АТБ" невпинно зростає та майже впритул наблизилась до окладу президента України. Порівняно з березнем вона збільшилась на кілька тисяч гривень і, залежно від регіону, становить до 27 тисяч гривень. Натомість офіційна зарплата президента близько 28 тисяч.

Відстежити середню зарплату в "АТБ" можна за даними сайту Work.ua. Поточні оголошення в липні 2026 року пропонують вакансії з зарплатами в Києві в 27 тисяч грн та в областях зі значно меншим. Наприклад, 22 тисячі гривень у Хмельницькому.

Вакансія продавця-консультанта в "АТБ" в Києві

Вакансія продавця-консультанта в "АТБ" в Хмельницькому

Що ж до зарплати президента, то з його декларації випливає, що в місяць на головній роботі він отримує приблизно 28 тисяч. Водночас — має чимало інших джерел доходу. Детальніше: Нижче середньої по Україні? Стало відомо, яка зарплата у Зеленського (декларація).

Річна зарплата Зеленського за 2025/Скриншот

Цікаво, що за даними Державної служби статистики, ані така зарплата президента, ані зарплата касира до середньої зарплати по Україні загалом не дотягують. Станом на травень, середня заробітна плата по Україні становила 30 515 грн. Зауважимо, за даними того ж агрегатора вакансій, середня зарплата касира в Україні наразі становить 23 тисячі гривень і росте протягом 2026.

Зміна заплати касира в Україні /Скриншот

Раніше "Телеграф" розповідав, у який період українці реально мали найбільшу купівельну спроможність. І це не період легендарного "долара по вісім".