Зачем опытные хозяйки добавляют муку к огурцам: результат вас удивит

Мука обычно ассоциируется с выпечкой, тестом и домашним хлебом.

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Но опытные хозяйки знают: в некоторых рецептах оно может оказаться совсем не там, где его ждешь. К примеру, в банке с огурцами. На первый взгляд такое сочетание кажется странным, однако поклонники старых способов квашения утверждают, что небольшое количество муки помогает получить особый вкус и плотную, хрустящую текстуру овощей. Об этом рассказывает "Телеграф".

Речь идет не об обычных маринованных огурцах с уксусом, а о квашении, во время которого происходит естественный процесс молочнокислого брожения. В таком случае мука может стать дополнительным источником углеводов для молочнокислых микробов. Благодаря этому процесс брожения может проходить активнее, а рассол приобретает более насыщенный вкус.

Кроме того, поклонники такого способа считают, что мука помогает огурцам оставаться плотными и хрустящими. В результате они могут напоминать овощи, традиционно квасившиеся в крупных деревянных бочках. Именно поэтому этот метод иногда называют домашним способом получить "бочковый" вкус без специальной тары.

Для трехлитровой банки обычно используют одну-две столовые ложки муки. Его добавляют вместе с солью и специями, после чего огурцы заливают холодной водой. Важно, чтобы все ингредиенты хорошо распределились в банке, поэтому ее можно осторожно перевернуть несколько раз.

Для приготовления понадобятся примерно 2–2,5 килограмма огурцов, три столовых ложки каменной соли и столько же муки. Также следует подготовить несколько зубчиков чеснока, лавровый лист, зонтик укропа, листья и корень хрена, а по желанию острый перец.

Огурцы сначала нужно хорошо вымыть и при желании обрезать кончики. Чистую банку наполняют специями, чесноком, укропом и хреном, после чего плотно выкладывают овощи. Затем добавляют соль и муку и заливают все холодной водой.

Банку накрывают капроновой крышкой и несколько раз осторожно переворачивают, чтобы соль и мука равномерно разошлись в рассоле. Первые трое суток огурцы оставляют в помещении, периодически переворачивая банку. Это помогает распределить осадок и не дает муке собраться плотным слоем.

На четвёртый день банки можно перенести в прохладное место или подвал. Однако сразу открывать их не стоит: по этому рецепту огурцам нужно время, чтобы полностью набрать вкус. Лучшими они, по словам поклонников такого способа, становятся примерно через полтора-два месяца.

Так что мука в банке с огурцами — не случайная кулинарная диковинка, а один из старых способов домашнего квашения. Оно может влиять на ход ферментации и помогать сформировать характерный вкус и текстуру. Если вы любите хрустящие огурцы с насыщенным "бочковым" ароматом, такой рецепт вполне может стать интересным экспериментом для домашних заготовок.