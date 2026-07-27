Навіщо досвідчені господині додають борошно до огірків: результат вас здивує

Борошно зазвичай асоціюється з випічкою, тістом і домашнім хлібом.

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Але досвідчені господині знають: у деяких рецептах воно може опинитися зовсім не там, де його очікуєш. Наприклад, у банці з огірками. На перший погляд таке поєднання здається дивним, однак прихильники старих способів квашення стверджують, що невелика кількість борошна допомагає отримати особливий смак і щільну, хрустку текстуру овочів. Про це розповідає "Телеграф".

Йдеться не про звичайні мариновані огірки з оцтом, а про квашення, під час якого відбувається природний процес молочнокислого бродіння. У такому випадку борошно може стати додатковим джерелом вуглеводів для молочнокислих бактерій. Завдяки цьому процес закисання може проходити активніше, а розсіл набуває більш насиченого смаку.

Крім того, прихильники такого способу вважають, що борошно допомагає огіркам залишатися щільними та хрусткими. У результаті вони можуть нагадувати овочі, які традиційно квасили у великих дерев’яних бочках. Саме тому цей метод іноді називають домашнім способом отримати "бочковий" смак без спеціальної тари.

Для трилітрової банки зазвичай використовують одну-дві столові ложки борошна. Його додають разом із сіллю та спеціями, після чого огірки заливають холодною водою. Важливо, щоб усі інгредієнти добре розподілилися в банці, тому її можна обережно кілька разів перевернути.

Для приготування знадобляться приблизно 2–2,5 кілограма огірків, три столові ложки кам’яної солі та стільки ж борошна. Також варто підготувати кілька зубчиків часнику, лавровий лист, парасольку кропу, листя та корінь хрону, а за бажанням — гострий перець.

Огірки спочатку потрібно добре вимити й за бажанням обрізати кінчики. Чисту банку наповнюють спеціями, часником, кропом і хроном, після чого щільно викладають овочі. Далі додають сіль і борошно та заливають усе холодною водою.

Банку накривають капроновою кришкою і кілька разів обережно перевертають, щоб сіль та борошно рівномірно розійшлися в розсолі. Перші три доби огірки залишають у приміщенні, періодично перевертаючи банку. Це допомагає розподілити осад і не дає борошну зібратися щільним шаром.

На четвертий день банки можна перенести в прохолодне місце або підвал. Однак одразу відкривати їх не варто: за цим рецептом огіркам потрібен час, щоб повністю набрати смак. Найкращими вони, за словами прихильників такого способу, стають приблизно через півтора-два місяці.

Тож борошно в банці з огірками — не випадкова кулінарна дивина, а один зі старих способів домашнього квашення. Воно може впливати на перебіг ферментації та допомагати сформувати характерний смак і текстуру. Якщо ви любите хрусткі огірки з насиченим "бочковим" ароматом, такий рецепт цілком може стати цікавим експериментом для домашніх заготовок.