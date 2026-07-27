В свадебных нарядах и со старым репертуаром: Потап и Настя опозорились в Юрмале

Артисты исполняли свои русскоязычные песни

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Потап и Настя Каменских в последние годы выступают за границей, а теперь воссоединили дуэт и исполняют свои русскоязычные "хиты". На закрытии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala дуэт появился "эпатажно" — артистка появилась в белом свадебном платье, а рэпер — в костюме жениха.

По информации пропагандистского издания VOICE, при выходе из автомобиля Потап случайно наступил на шлейф платья Каменских. Певица демонстративно не взяла мужа под руку, а впоследствии в шутку несколько раз ударила его свадебным букетом. В ответ Потап покрутил пальцем у виска.

Потап и Настя

На сцене дуэт исполнил свои старые русскоязычные хиты, среди которых "Не пара", "У нас на районе", "У мамы" и "Всё пучком". Именно эти песни в свое время сделали их популярными на русскоязычном рынке.

За кулисами артисты заявили, что решили восстановить общий творческий проект, чтобы "вновь дарить людям радость" и даже процитировал строчку из известного хита группы "Мираж", сказав, что именно музыка подтолкнула их к такому решению.

Впрочем, украинская аудитория восприняла это "возвращение" совсем не так, как, вероятно, ожидали артисты. В соцсетях под видео из Юрмалы появилось немало критических и саркастических комментариев. Пользователи писали: "Они из психбольницы сбежали?", "Стеб над самими собой?", "Предатели!", "А это для чего?", "Они из тех, что ради славы и денег душу продадут" и "Вот вам и ответ, кто есть кто. Мусор общества".

Похоже, ставка на ностальгию в этот раз не сработала. Пока Потап и Настя пытаются убедить "вернувшихся" публику, значительная часть украинцев, наоборот, дает понять, что возвращать их в свой плейлист не спешит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Каменских заметили с "беременным" животом. Узнайте, причастен ли к этому Потап.