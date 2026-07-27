Секрет трех букв раскрыт: что на самом деле означает название "АТБ"

У компании уже более 1300 магазинов по всей стране

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Сеть супермаркетов "АТБ" является одной из самых популярных в Украине. Однако многие её клиенты до сих пор могут не знать, как расшифровывается эта аббревиатура.

"Телеграф", ссылаясь на официальный сайт ритейлера, рассказывает о том, что означают эти три буквы. Аббревиатура "АТБ" имеет давнюю историю и восходит к названию компании, специализировавшуюся на сельскохозяйственной технике и аграрном бизнесе. Её создали предприниматели из Днепра Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун. Называлась эта компания "АгроТехБизнес".

В 1993 году бизнесмены вышли на рынок ритейла и начали превращать обычные гастрономы в мини-маркеты. Со временем полное название компании стало ООО "АТБ-Маркет", но сокращение "АТБ" лучше прижилось среди посетителей. Уже к 1998 году сеть перешла на модель самообеспечения, благодаря чему смогла быстрее адаптироваться к потребностям покупателей.

Логотип АТБ

Модель оказалась настолько успешной, что к 2025 году сеть "АТБ" насчитывала более 1300 магазинов и 70 тысяч сотрудников.

Типичный магазин АТБ. Фото - Википедия

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, почему иногда ценники сворачивают на полках: магазин еще не знает стоимость?