"Уже можно". Сырского не узнать на новом фото

После отставки военный показал себя с другой стороны

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Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, недавно покинувший должность после назначения Михаила Драпатого новым главнокомандующим, неожиданно появился в не совсем привычном для себя образе. Военный поделился фотографией, на которой позирует вместе с собакой.

Кадр появился в Telegram-блоге. На фото Сырский в военной форме сидит рядом с черной собакой породы стаффордширский бультерьер. В то же время внимание привлекает не только четырехлапый компаньон, но и сам вид бывшего главкома.

На снимке Сырский выглядит заметно более расслабленным, чем обычно на официальных фотографиях. Военный улыбается и позирует в более непринужденной атмосфере, что резко контрастирует с его привычным публичным образом — сосредоточенным, серьезным и сдержанным.

Подпись интригует: "Уже можно…". При этом является ли собака личным любимцем Сырского, достоверно неизвестно.

Особенно бросается в глаза то, насколько отличается этот кадр от фотографий, на которых Сырского привыкли видеть еще совсем недавно. Во время пребывания в должности главнокомандующего ВСУ его публичный образ в большинстве своем оставался максимально официальным, а личные моменты почти не попадали в открытый доступ — что вполне понятно ввиду специфики работы и причин безопасности.

Напомним, что должность главнокомандующего ВСУ теперь занимает Михаил Драпатый. Ранее мы писали, что известно о семье генерал-майора.